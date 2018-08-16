Последний концерт группы «Кино» на РЕН ТВ собрал большую аудиторию

15 августа концерт группы «Кино», показанный в день гибели Виктора Цоя , возглавил рейтинг проектов ночного телеэфира. По предварительным данным исследовательской компании Mediascope, средняя доля показа на РЕН ТВ по Москве составила 10,1% (все 25−54). При этом к финалу концерта она возросла до 12,9%. В целом за день РЕН ТВ занял 2 место по доле телесмотрения среди конкурентов, уступив лишь «Первому каналу».

Зрители посмотрели последний концерт группы «Кино» в рамках специального программирования телеканала. Спустя ровно 28 лет со дня смерти Виктора Цоя РЕН ТВ посвятил эфир легендарному музыканту — кроме живого выступления был также показан фильм «Асса», в котором Виктор Цой играет самого себя.

Последний концерт Виктор Цой дал менее чем за два месяца до своей трагической гибели. Выступление прошло в переполненных «Лужниках» — под грандиозный салют и горящий Олимпийский огонь. Телезрители РЕН ТВ увидели, как Виктор Цой вышел к многотысячной толпе фанатов в последний раз.

Как отметили в пресс-службе телеканала, запись концерта обрела новую жизнь благодаря современной цифровой обработке изображения и звука, с помощью которой фанаты «Кино» ощутили атмосферу того самого вечера в «Лужниках».

За сорок пять минут группа «Кино» успела исполнить много культовых композиций, включая песни «Звезда по имени Солнце», «Последний герой», «Закрой за мной дверь», «Пачка сигарет», «Перемен», «Камчатка», «Спокойная ночь», «Война» и «Группа крови».