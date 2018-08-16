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Марка с изображением лидера группы «Скрябин» выпущена почтой Украины
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Марка с изображением лидера группы «Скрябин» выпущена почтой Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
К 50-летию со дня рождения лидера группы «Скрябин» Укрпочта презентует новую почтовую марку «Андрей Кузьменко. 1968-2015 (Скрябин)» с изображением певца.
Основой для марки стало фото Андрея Кузьменко, снятое фотографом Еленой Божко, сообщает пресс-служба «Укрпочты».
Марка выпущена тиражом 130 тысяч экземпляров, ее номинал — 9 грн.
Лидер группы «Скрябин», музыкант и продюсер Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968 года в г. Самбор Львовской области. Он записал 20 студийных альбомов, 70 клипов, создал интернет-радио, также Кузьменко является автором нескольких книг. Музыкант трагически погиб 2 февраля 2015 года в автокатастрофе возле села Лозоватка в Днепропетровской области.
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