Ещё
Короткометражный фильм «Взятка» откроет Московский фестиваль российского кино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Короткометражный фильм «Взятка» откроет Московский фестиваль российского кино 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Жюри фестиваля определит лучшие игровые полнометражные и короткометражные, а также документальные фильмы.
Вход на все площадки бесплатный, по предварительной регистрации. «Фильмом открытия станет „Взятка“ режиссера Алексея Харитонова. А фильм-закрытие — интеллектуальная артхаусная картина Александра Гордона „Дядя Саша“. Это новая картина, мы ее покажем в большом зале после закрытия фестиваля», — заявил директор фестиваля Дмитрий Якунин. Всего около 90 фильмов будут показаны на московском фестивале российского кино «Будем жить!», который пройдет с 24 августа по 3 сентября.
Обручевский меридиан: последние новости
Более 200 тысяч гостей ожидается на фестивале «Русское поле» В роддоме № 4 Обручевского района будут выдавать свидетельства о рождении Международный театральный фестиваль имени Чехова пройдет 8-9 сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов3
Раскрыта тайна финальной сцены фильма «Начало»
Названа главная изюминка нового «Аватара»13
Советские актеры, которые не пережили 90-е1
Виктор Цой: тайный смысл текстов музыканта69
Видео
03:59
Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
Концерты
04:16
Лана Дель Рей выпустила новый клип
Концерты
03:24
Пол Маккартни грубит в новой песне
Концерты
02:33
Цыгане на съемках обворовали гостиницу
Кино
02:59
Обаятельный карманник влюбил в себя девушек
Кино
03:28
«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство
Кино
04:31
«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов
Концерты
10:36
Самые ненавистные звезды Голливуда
Кино
04:50
Клип Лободы «SuperSTAR» требуют запретить
Концерты
02:24
Леди Гага в восторге от работы с Брэдли Купером
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение