Короткометражный фильм «Взятка» откроет Московский фестиваль российского кино 

Жюри фестиваля определит лучшие игровые полнометражные и короткометражные, а также документальные фильмы.
Вход на все площадки бесплатный, по предварительной регистрации. «Фильмом открытия станет „Взятка“ режиссера Алексея Харитонова. А фильм-закрытие — интеллектуальная артхаусная картина Александра Гордона „Дядя Саша“. Это новая картина, мы ее покажем в большом зале после закрытия фестиваля», — заявил директор фестиваля Дмитрий Якунин. Всего около 90 фильмов будут показаны на московском фестивале российского кино «Будем жить!», который пройдет с 24 августа по 3 сентября.