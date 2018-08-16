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Гаспарян: Арета Франклин определила лицо современной музыки
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Гаспарян: Арета Франклин определила лицо современной музыки 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Телеведущий и музыкальный критик Артур Гаспарян в беседе с RT отреагировал на смерть соул-исполнительницы Ареты Франклин.
По словам Гаспаряна, Арета Франклин относится к числу тех исполнительниц и исполнителей, которых можно назвать столпами современной музыки. «Ее творчество, ее деятельность определили лицо жанра, лицо вообще всей современной музыки, но в том числе и соул-музыки. Она создала стандарты, на которые ориентировались несколько поколений исполнителей», — поделился он, признав уход из жизни Ареты Франклин большой потерей для современной культуры и человечества.
"К сожалению, жизнь устроена так, что рано или поздно все уходят, как ушли в свое время Элла Фицджеральд, Луи Армстронг. Она была одной из людей этой когорты исполнителей, если говорить о ее величии", — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Арета Франклин умерла в своем доме в возрасте 76 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
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