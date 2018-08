Критик рассказал об особенностях звучания альбомов Ареты Франклин

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости . Легенду соула, госпела и ритм-энд-блюза Арету Луизу Франклин каждое новое поколение открывало для себя заново, она грандиозная фигура в мире музыки, а ее альбомы — эталон жанра, безупречные по звучанию, рассказал РИА Новости музыкальный критик Александр Беляев

Арета Луиза Франклин скончалась в четверг в США в возрасте 76 лет, сообщил американский портал TMZ. По его данным, певица умерла в Детройте в окружении родных и близких. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

#BREAKING: Aretha Franklin passed away after a long battle with cancer. R. I. P. https://t.co/gj0id0NMBI

— TMZ (@TMZ) 16 августа 2018 г.

"Франклин — грандиозная фигура, она соединила соул с госпелом, у нее были образцовые по звучанию альбомы, безупречное пение, мощное влияние на рок-музыкантов. Ее альбомы — это эталон, чистота жанра — все очень качественно. И каждое новое поколение ее открывал заново. Франклин пела с Фрэнком Синатрой, Уитни Хьюстон , Марайей Кэри, Энни Ленокс, Джорджем Майклом , ей удавалось всегда быть актуальной", — сказал Беляев.

Франклин начала карьеру в 1960-е годы, когда пела в церкви своего отца-священника. За необыкновенно сильный и выразительный голос ее прозвали «королевой соула». Франклин — одна из наиболее коммерчески успешных певиц в истории звукозаписи, ее пластинки разошлись тиражом более 75 миллионов экземпляров во всем мире. Один из самых продаваемых госпел— альбомов в мире — ее Amazing Grace (1972)

Франклин — лауреат 18 премий «Грэмми». Ее версия песни Respect ("Уважение") Оттиса Реддинга стала не только олицетворением ритм-энд-блюза, но и символом борьбы афроамериканцев и женщин за равные права. В 1987 году она стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.