Горожане смогут послушать инструментальные композиции в парке Подольска 18 августа

В Нескучном парке Подольска 18 августа жители округа смогут послушать инструментальную музыку в рамках мероприятия «Квартирник со своими», сообщается в группе развлекательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«В Нескучном парке Подольска в субботу, 18 августа, творческое объединение «СВОИ» проведет традиционное молодежное мероприятие под названием «Квартирник со своими». Участников ждут разговоры, поэзия, инструментальная музыка, вокал и многое другое. Приглашаются все желающие», — говорится в сообщении.

Начнется бесплатное молодежное мероприятие, посвященное прощанию с летом, в 16:00 по адресу: улица Февральская, дом 65.