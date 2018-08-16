Ещё
Горожане смогут послушать инструментальные композиции в парке Подольска 18 августа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Горожане смогут послушать инструментальные композиции в парке Подольска 18 августа 

РИАМО 15 минут назад
Фото: РИАМО
В Нескучном парке Подольска 18 августа жители округа смогут послушать инструментальную музыку в рамках мероприятия «Квартирник со своими», сообщается в группе развлекательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«В Нескучном парке Подольска в субботу, 18 августа, творческое объединение «СВОИ» проведет традиционное молодежное мероприятие под названием «Квартирник со своими». Участников ждут разговоры, поэзия, инструментальная музыка, вокал и многое другое. Приглашаются все желающие», — говорится в сообщении.
Начнется бесплатное молодежное мероприятие, посвященное прощанию с летом, в 16:00 по адресу: улица Февральская, дом 65.
РИАМО: последние новости
Участник группы «Кино» Андрей Крисанов умер на 53‑м году жизни В Сергиевом Посаде прошел восьмичасовой рок‑фестиваль Около 60 регионов примут участие в фестивале «Русское поле» в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов3
Раскрыта тайна финальной сцены фильма «Начало»
Названа главная изюминка нового «Аватара»13
Виктор Цой: тайный смысл текстов музыканта69
Советские актеры, которые не пережили 90-е1
Видео
03:59
Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
Концерты
04:16
Лана Дель Рей выпустила новый клип
Концерты
03:24
Пол Маккартни грубит в новой песне
Концерты
02:33
Цыгане на съемках обворовали гостиницу
Кино
02:59
Обаятельный карманник влюбил в себя девушек
Кино
03:28
«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство
Кино
04:31
«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов
Концерты
10:36
Самые ненавистные звезды Голливуда
Кино
04:50
Клип Лободы «SuperSTAR» требуют запретить
Концерты
02:24
Леди Гага в восторге от работы с Брэдли Купером
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение