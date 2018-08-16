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Мадонна: лучшая поп-певица в истории музыки
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Мадонна: лучшая поп-певица в истории музыки 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Американская певица Мадонна родилась 16 августа 1958 года в Бэй-Сити, штат Мичиган, США. Смотрите фотоленту Sputnik, посвященную известной исполнительнице, которую называют лучшей поп-певицей в истории музыки
Начав свою музыкальную карьеру в 1979 году как барабанщица в нью-йоркской рок-группе Breakfast Club, Мадонна (полное имя Мадонна Луиза Вероника Чикконе) уже несколько месяцев спустя создала собственную команду, которая сменила несколько названий и составов.
В 1981 году Мадонна начала сольную карьеру. Вместе с другом Стивеном Бреем (Stephen Bray) она записала свой первый сингл Everybody, который занял первую строчку в танцевальных чартах в 1982 году.
Певица Мадонна была названа лучшей поп-исполнительницей в истории музыки, по версии британской газеты The Telegraph.
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