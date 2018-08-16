Мадонна: лучшая поп-певица в истории музыки

Американская певица Мадонна родилась 16 августа 1958 года в Бэй-Сити, штат Мичиган, США. Смотрите фотоленту Sputnik , посвященную известной исполнительнице, которую называют лучшей поп-певицей в истории музыки

Начав свою музыкальную карьеру в 1979 году как барабанщица в нью-йоркской рок-группе Breakfast Club, Мадонна (полное имя Мадонна Луиза Вероника Чикконе) уже несколько месяцев спустя создала собственную команду, которая сменила несколько названий и составов.

В 1981 году Мадонна начала сольную карьеру. Вместе с другом Стивеном Бреем (Stephen Bray) она записала свой первый сингл Everybody, который занял первую строчку в танцевальных чартах в 1982 году.