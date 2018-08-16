Высоцкий: Концерты конкурсантов «Высоцкий.фест» посмотрели 4,5 млн человек

Актер театра и кино Никита Высоцкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей Всероссийского конкурса авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ».

Топ-1: Финалисты ждут начала репетиций в лучшей студии звукозаписи в Москве

Никита Высоцкий: 10 финалистов конкурса «Высоцкий.фест» с нетерпением ждут репетиций большого гала-концерта проекта. Репетиции пройдут в лучшей московской студии звукозаписи Vintage Records. Работа в команде профессионалов музыкальной индустрии для начинающих артистов — это, прежде всего, возможность получить уникальный опыт, который обязательно пригодится им в будущем. Напомню, десять финалистов были выбраны две недели назад на фестивале «НАШЕСТВИЕ». В их числе — группа «Лейла», Никита Рогозин , Группа «Мезозой», Дарья Берначук, Алан Макиев , группа «Рви меха», группа Starkillers, группа «Линкор», группа «Кукольный театр» и Константин Игнатов

Топ-2: «ВКонтакте» готовит свой приз для участников «Высоцкий.фест»

Никита Высоцкий: Одной из особенностей проекта «Высоцкий.фест» я бы назвал множество разных номинаций. Так, например, группа МАLАЯ уже получила приз зрительских симпатий на фестивале «НАШЕСТВИЕ». Ее солистка, 10-летняя Татьяна Галкина просто покорила и жюри и публику. Думаю, об этой команде мы услышим еще не раз! А в октябре официальная соцсеть конкурса, платформа «ВКонтакте», даст старт голосованию, результат которого определит, кому из артистов достанется специальный приз конкурса: раскрутка песни в интернете на аудиторию в миллион человек. Стоит ли говорить, что для любого молодого артиста это большое подспорье в достижении своих творческих целей. Обязательно зайдите в официальную группу «Высоцкий.фест» и сделайте свой выбор. Возможно, именно ваш голос окажется решающим! Поверье, эта музыка действительно стоит вашего внимания.

Топ-3: За концертами участников «Высоцкий.фест» на «НАШЕСТВИИ» наблюдали несколько млн человек

Никита Высоцкий: Хочу напомнить, что и отборочные концерты «Высоцкий. Фест» и выступления участников полуфинала конкурса на фестивале «НАШЕСТВИЕ» транслировались в интернете. По последним данным, эти трансляции посмотрели 4,5 млн человек. Особенно большой интерес публики вызвали трансляции выступлений конкурсантов на «НАШЕСТВИИ». Представляете, только пятого августа транляцию из Большого Завидово посмотрели больше двух миллионов человек! По-моему, эти цифры — отличное доказательство того, что «Высоцкий.фест» стал по-настоящему народным конкурсом, за ходом которого следит вся страна, а у его участников появилось множество новых поклонников!