Группа «Theabс»: модные и свободные

10 августа в Ельцин Центре все желающие могли ненадолго вернуться в 80-е годы прошлого столетия. Культурный и образовательный центр помог нам ощутить атмосферу того времени без лекций и экскурсий. Организаторы предпочли более расслабленный метод погружения — выступление музыкантов. Композиции жанра синти-поп, который стал известен около сорока лет назад, заполнили огромные пространства музея. Вы думали, что в плане новых дарований, эта лавочка давно прикрылась? Вовсе нет. Группа «Theabс» — одни из представителей новой волны жанра электронной музыки. О том, сложно ли продвигать свои песни, общаться с продюсерами и находить источники вдохновения мне рассказали солистки коллектива — сестры Катя и Настя Пряничниковы.

Вы еще очень молоды, но группа «Theabс» существует довольно давно. Первое ваше выступление состоялось еще в 2011 году. В каком возрасте поняли, что музыка — то, чем хотите серьезно заниматься?

Настя Пряничникова: С детства у нас была большая тяга к музыке. Вместе с родителями постоянно слушали синти-поп. А потом случилась эра Бритни Спирс , с которой все и началось. Дома стоял магнитофон с караоке и мы включали трек, брали в руки микрофон, пели и одновременно танцевали. Английский язык тогда еще не знали, были маленькие, поэтому самозабвенно пели что-то непонятное, поверх голоса артистки. Но это не мешало нам выступать на всех домашних праздниках. Родители звали знакомых, и мы исполняли для них песни Бритни. Помню, споем что-нибудь и пойдем в другую комнату переодеваться для следующего номера. Такое шоу устраивали. А первую группу организовали вместе с сестрой и моей одноклассницей, «Crazy Girls» называлась. Мне тогда было лет девять и уже в том возрасте ответственно подходила к творчеству. Даже первая ссора у нас произошла, когда пытались «скинуться» на видеоклип. В третьем классе хотели клип снимать, представляешь? Это было забавно (смеется). А первую гитару нам купили гораздо позже и одну на двоих. Хотелось скорее научиться играть, поэтому поступили в театральную школу рядом с домом. Мы не знали нотную грамоту и сначала заниматься было тяжеловато.

Катя Пряничникова: Педагог предлагала нам довольно сложную программу и такие сочинения, которые не очень хотелось играть. Но все-таки обучение свое продолжали, многие вещи освоили самостоятельно. В итоге, у нас за спиной пять лет по классу классической гитары. С 2007 по 2010 год выступали с оркестром школы, в составе которого съездили на конкурс в Чехию. Все было хорошо, вернулись домой с Гран-При, но мысль отойти от оркестра и выступать вдвоем уже зрела. После 2010 года стали подрабатывать промоутерами, накопили денег и купили новый инструмент. Записывали кавер-версии разных хитов, выступали в УПИ, где Настя училась. Тогда же организовался и канал группы на YouTube.

Настя: Вообще, изначально мы планировали акустический дуэт, но постепенно пришли к клавишным инструментам и стали играть электронную музыку.

Не секрет, что в российских школах акцент делается на академическую музыку. И если преподаватель достаточно авторитарен, то может навсегда отбить желание играть и слушать классику. Сейчас вас привлекает академическая музыка?

Настя: Я до сих пор отношусь к ней положительно и включаю, когда хочется отдохнуть, расслабиться. Иногда слушаем такую музыку живьем, ходим на концерты в Консерваторию. Особенно запоминаются сочинения Баха, Моцарта, Римского-Корсакова.

Катя: Классика, на самом деле, вдохновляет. Она успокаивает, помогает приблизиться к другим стилям, стать более креативным и понять, что можно постоянно открывать новые звучания. Классика — как второе дыхание.

Не часто среди молодых исполнителей встретишь такое мнение, приятно слышать. Но вернемся к вашим песням. 6 апреля этого года у группы вышел первый альбом «НООК». Признаюсь, мне особенно запомнилась композиция «Покупай». Песня воспринимается легко, но тема там затронута важная. Можете рассказать историю создания?

Настя: Эта песня родилась, когда я бродила по торговому центру. Был период распродаж, а я только что получила зарплату и хотела себе что-нибудь прикупить. Чего-то хотелось, а конкретной цели не было. Гуляла-гуляла, наматывала круги, но так ничего и не подобрала. Именно тогда в голове появились отдельные фразы — слова будущей песни. Это своего рода высмеивание общества потребления и призыв к минимализму.

Катя: Да, песня о том, что большинство вещей нам просто навязывают. Есть красивая реклама, красивая витрина и люди покупают популярный продукт. Чего тут думать?

Настя: С этой песней связано много историй. Несколько раз хотели ее переделывать, даже версия с рэпом была. Московский продюсер обещал отдать материал на Black Star (музыкальный лейбл — прим. авт.), если придумаем второй куплет. Но оставили первоначальный вариант, он нам ближе.

(видео: https://www.youtube.com/watch?v=_Hk_9eBC1As)

И в клипах, и на выступлениях ваш образ — девушки из 80-х. Это исключительно сценический имидж, продиктованный характером музыки, или в жизни тоже любите фасоны того времени?

Катя: Я люблю некоторые вещи «из 80-х». С удовольствием ношу брюки-бананы с завышенной талией, мне удобно. Еще три года назад нигде не могла их найти, в секонд-хенде только раздобыла. А сейчас что-то подобное есть во всех магазинах: свободные брюки, свободные футболки. Все вернулось и стало актуальным.

Настя: Если говорить о сцене, то все образы стараемся продумывать, в чем попало не выходим. Они должны быть яркими, красивыми и сочетаться между собой. Очень ответственно подходим к вопросам стиля. Вот, например, эти серебристые шорты мама шила.

Да, они обращают на себя внимание — красивые. Значит родители, поддерживают ваши начинания, помогают?

Настя: Раньше конфликты были, но теперь взаимопонимание найдено. Кроме работы в группе мы с сестрой даем уроки гитары, английского языка и математики. И родители нормально на это реагируют, ни разу не сказали: «Иди работай в офис».

Насколько я знаю, у «Theabс» уже было несколько туров по России. Вы посетили Москву, Санкт-Петербург, города Сибири и Южный Урал. Как сегодня встречают синти-поп в разных частях страны?

Катя: Сейчас в моде совсем другие направления, поэтому не всегда нашу музыку понимают. И все же, хорошо принимают в Москве, Воронеже, Томске. Заезжали мы и в Казахстан — в город Петропавловск. Удивились, насколько доброжелательные там люди. После концерта подходили, фотографировались с нами, обнимали. Было ощущение, что в родном городе выступаем.

Настя: Недавно тоже произошла любопытная история. 27 июля на концерте в Мумий Тролль Music Ваг наше внимание привлек человек в черных очках. Он необычно танцевал, выделывал какие-то странные движения. Первый раз такое наблюдали! Я даже не смогла сдержаться, засмеялась поначалу. Но было понятно, что песни загадочному танцору очень нравятся. Так вот, на следующий день мы узнали, что этот человек в очках — Иван Дорн . Честно говоря, просто обалдели. Это же так здорово!

Это и правда неожиданно! Наладить с ним деловые контакты пытались?

Катя: У него есть свой собственный музыкальный лейбл — Masterskaya и мы отправляли туда свои песни еще до московского выступления. Менеджеры послушали, рассказали о худ. совете, после которого и примут решение. На самом деле, было бы классно поработать вместе с Дорном. Есть в нем что-то такое родное, немного безумное.

Настя: Мне кажется, мы еще не раскрылись до конца. На сцене больше погружены в инструменты, а хочется скакать, танцевать, быть со слушателями на одной волне. Да и просто нужна поддержка, вдвоем ведь очень тяжело. Мы тянем и музыкальную составляющую, и видеоряд клипов, и даже организацию некоторых концертов.

Выступление в Ельцин Центре. Фото: Екатерина Поморцева

Сейчас кто-нибудь занимается вашим продюсированием?

Катя: Нет, мы в свободном плавании. В свое время пытались сотрудничать с московскими продюсерами, которые работают с Элджеем, Юлианной Карауловой и другими раскрученными исполнителями. Послушав песни группы, они заключили: «На этом можно заработать». И мы очень обрадовались, решили, что люди помогут с продвижением на радио, посодействуют при съемке новых клипов. Но дела совсем не двигались и через какое-то время мы с сестрой решили расторгнуть контракт.

Настя: Продюсеры признали, что наша музыка самобытна, но делать из синти-поп трендовое направление не входило в их планы. Это хлопотно и довольно затратно. Гораздо легче продать уже востребованный продукт. Жаль, что не сложилось сотрудничество. Но нам выпал другой счастливый билет. Случайным образом познакомились с гитаристом группы « Валентин Стрыкало » — Костей. С ним вместе мы и делали первый альбом. Уже не пытались привлечь продюсеров, выбить какую-то финансовую поддержку, все расходы взяли на себя. Костя сделал нам скидку, за что ему большое спасибо! Надеемся, появятся и другие профессионалы, которые поверят в нас. А пока группа «Theabс» — коллектив самостоятельный.

Работать без поддержки — действительно тяжело. Может, ну ее — эту музыку?

Настя: Понимаешь, даже мыслей таких нет. Не хочу произносить высокопарные фразы о деле всей жизни, но без музыки мы не можем. Это ведь не работа, которая «держит» с восьми до восьми. Мы не каждый день сидим и пишем песни. Это такая «хобби-работа». У нас есть свободное время, когда можем заняться чем-то иным.

Катя: С другой стороны, иногда полезно какое-то время ничего не слушать. Мне кажется, в этот момент может рождаться больше неповторимых идей. А когда постоянно взаимодействуешь с неким звучанием, «выцепляешь» определенные шаблоны и от этого никуда не уйти.

Говорите, у вас бывает свободное время. Как им распоряжаетесь?

Катя: Танцуем на пилоне. Знаешь, что это? Танцы на шесте. Считаю, что этим может заниматься абсолютно любой человек, главное — иметь сильные руки. Мы свои уже накачали (смеется).

Настя: Я йогой занимаюсь и рукоделием. В математику погружались недавно, потому что готовили ребят к ЕГЭ. Одна из моих учениц предмет на отлично сдала, всего балла до максимальной суммы не хватило.

Готовить детей к экзамену — это большая ответственность. А почему именно математика?

Настя: В школе учились в физ-мат классе, а потом на Стройфак поступили. У нас немного инженерный мозг. Математикой можно заинтересовать также, как и музыкой. Важно не просто суметь передать свои знания, а расположить к себе ученика, увлечь предметом. Если распределить материал на звенья и выстроить их в логическую цепочку, то и преподавание, и обучение уже не так пугает.

Говорят, музыканты — люди немного не от мира сего, часто витают в облаках. Вы следите за тем, что происходит вокруг? Имею ввиду последние новости из разных сфер жизни.

Катя: Когда приходим в гости к маме и папе, то слышим разговоры об Украине, США и пенсионной реформе. И эти беседы заставляют снимать «розовые очки». Но главное, чтобы войны не было…

Настя: В таких темах очень много негатива. Люди ходят на митинги, кричат, отстаивают свои права. Мне кажется, что достучаться до «власти» почти нереально. А какой тогда в этих действиях смысл? Мы стараемся сильно не погружаться в проблемы. Просто пишем добрые песни и настраиваем людей на позитив.

Беседовала Екатерина Поморцева

Фото для превью: из архива группы