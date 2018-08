10 культовых песен «Королевы соула». Чем запомнится Арета Франклин

Выдающаяся джазовая певица Арета Франклин , которую многие называют «королевой соула», скончалась 16 августа в Чикаго. Ей было 76 лет. Франклин стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.

Редакция портала Москва 24 вспоминает культовые песни величайшей певицы в истории.

I Never Loved A Man Видео: YouTube/Jürgen Wladi Grunewald

С конца 1966 года начинается «золотой период» в творчестве певицы. Для записи сингла I Never Loved a Man (The Way I Love You) продюсер Джерри Уэкслер привез Франклин в Алабаму, где она записывалась с лучшими музыкантами американского Юга. Песня стала прорывной, попала в лидеры хит-парада R&B и добралась до девятого места в категории «поп-музыки».

Chain of Fools

Видео: YouTube/The Kennedy Center

На период с начала 1967-го до конца 1968 годов приходится прорыв Франклин в поп-чартах: за это время 10 ее песен (среди них такие жемчужины классического соула, как Chain of Fools и (You Make Me Feel Like) A Natural Woman попадают в лучшую десятку Billboard Hot 100.

(You Make Me Feel Like) A Natural Woman

Видео: YouTube/ Rock & Roll Hall of Fame

Песни Ареты Франклин охватывают влияния таких направлений музыки как джаз, соул, ритм-энд-блюз и рок-н-ролл. В шестидесятые певица, получившая почетный неофициальный титул «Леди Соул», стала лицом движения за гражданские права.

Respect

Видео: YouTube/numberonesongs4444

Ее перепевка песни Отиса Реддинга Respect стала гимном феминистского движения и возглавила национальный хит-парад продаж. За этот сингл она была удостоена двух наград «Грэмми».

I Say a Little Prayer

Видео: YouTube/AgoraVoxFrance

Самой главной проблемой Франклин был репертуар. В отсутствие постоянного автора песен ей приходилось переделывать под себя хиты других исполнителей: The Drifters (Spanish Harlem), Дайон Уорик (I Say a Little Prayer), The Rolling Stones, The Beatles, Simon & Garfunkel, Сэма Кука

Bridge Over Troubled Water

Видео: YouTube/Aretha Franklin on MV В конце шестидесятых в прессе стали появляться слухи о том, что у певицы появись проблемы с алкоголем. Несмотря на это она продолжала создавать хиты. Один из них — Bridge Over Troubled Water.

Но с каждым днем моральное состояние певицы все ухудшалось и ухудшалось. Так, она стала панически бояться самолетов, что привело к резкому сокращению гастрольных поездок. Дополнительным ударом для нее стал паралич отца (его ранили грабители при нападении на усадьбу), после которого он скончался.

Think

Видео: YouTube/TatanBrown

Франклин снова громко заявила о себе в 1980 году после выхода фильма «Братья Блюз», в котором она снялась в роли хозяйки ресторана миссис Мерфи.

Jump To It Видео: YouTube/Paul Huerta

Контракт со звукозаписывающей компанией Arista и снова успех: заглавная песня из записанного на новом лейбле альбома Jump To It стала первым хитом Франклин в США за шесть лет.

Until You Come Back to Me Видео: YouTube/yaskam

Этот кавер сингла Стиви Уандера, записанный в 1974 году, многие музыкальные критики называют последним крупным успехом Ареты Франклин.

A Rose Is Still a Rose

Видео: YouTube/ Fan Argentina

A Rose Is Still a Rose — это наиболее успешный сингл девяностых в репертуаре певицы. Песня была записана вместе с певицей Лорин Хилл из группы The Fugees.