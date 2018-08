В Сети появился новый клип Майкла Джексона 

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

29 августа Майклу Джексону могло бы исполниться 60 лет… Чтобы почтить память музыканта, в Национальной портретной галерее Лондона открылась выставка Michael Jackson: On the Wall, а на YouTube состоялась премьера видео на песню Behind the Mask, которая должна была войти в альбом Thriller — самый продаваемый в истории.