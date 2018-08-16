Ещё
В Сети появился новый клип Майкла Джексона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Сети появился новый клип Майкла Джексона 

Sunmag 36 минут назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
29 августа Майклу Джексону могло бы исполниться 60 лет… Чтобы почтить память музыканта, в Национальной портретной галерее Лондона открылась выставка Michael Jackson: On the Wall, а на YouTube состоялась премьера видео на песню Behind the Mask, которая должна была войти в альбом Thriller — самый продаваемый в истории.
Композиция Behind the Mask была создана в восьмидесятых японской электронной группой Yellow Magic Orchestra. Когда Майкл услышал музыку, он сразу же загорелся идеей написать слова, а его представители стали пытаться урегулировать вопрос с авторскими правами. После доработки песня изменила смысл: стала обращением к возлюбленной — показать свои эмоции и прекратить прятаться за маской.
Видео Behind the Mask собрало более 3 миллионов просмотров на YouTube и комментарии в духе «Поп-король, как же мы скучаем по тебе!».
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите
Sunmag: последние новости
Вышел тизер клипа Монеточки на песню «90-е» 10 возбуждающих фильмов на ночь «Дневник Бриджит Джонс» и еще 5 фильмов про похудение и бодипозитив
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зудина спасается от одиночества с Домогаровым
«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов
Названа главная изюминка нового «Аватара»
Советские актеры, которые не пережили 90-е
Виктор Цой: тайный смысл текстов музыканта
Видео
02:58
Советский детектив вдохновил преступника
Кино
03:59
Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
Концерты
04:16
Лана Дель Рей выпустила новый клип
Концерты
03:24
Пол Маккартни грубит в новой песне
Концерты
02:33
Цыгане на съемках обворовали гостиницу
Кино
02:59
Обаятельный карманник влюбил в себя девушек
Кино
03:28
«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство
Кино
04:31
«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов
Концерты
10:36
Самые ненавистные звезды Голливуда
Кино
04:50
Клип Лободы «SuperSTAR» требуют запретить
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение