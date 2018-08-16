В Сети появился новый клип Майкла Джексона

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

29 августа Майклу Джексону могло бы исполниться 60 лет… Чтобы почтить память музыканта, в Национальной портретной галерее Лондона открылась выставка Michael Jackson: On the Wall, а на YouTube состоялась премьера видео на песню Behind the Mask, которая должна была войти в альбом Thriller — самый продаваемый в истории.

Композиция Behind the Mask была создана в восьмидесятых японской электронной группой Yellow Magic Orchestra. Когда Майкл услышал музыку, он сразу же загорелся идеей написать слова, а его представители стали пытаться урегулировать вопрос с авторскими правами. После доработки песня изменила смысл: стала обращением к возлюбленной — показать свои эмоции и прекратить прятаться за маской.

Видео Behind the Mask собрало более 3 миллионов просмотров на YouTube и комментарии в духе «Поп-король, как же мы скучаем по тебе!».

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