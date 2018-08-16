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Симфонический духовой оркестр Уэльса дал концерт в Севастополе
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Симфонический духовой оркестр Уэльса дал концерт в Севастополе 

RT на русском 18 минут назад
Симфонический духовой оркестр Уэльса выступил в Античном театре государственного историко‐архитектурного музея‐заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе.
Оркестр, возглавляемый дирижёром Робертсом Крейгом, выступал в рамках международного фестиваля «Земля добра и мира».
Фестиваль был организован при поддержке Министерства культуры Республики Крым и Шотландского Культурного Центра «Каледонский Клуб»
В 2017 году симфонический духовой оркестр Уэльса участвовал в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Музыканты оркестра прошли по улицам столицы с портретами своих родственников — ветеранов Второй Мировой Войны в составе «Бессмертного Полка».
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