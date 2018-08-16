Симфонический духовой оркестр Уэльса выступил в Севастополе 

На международном фестивале «Земля добра и мира» в Севастополе выступил Симфонический духовой оркестр Уэльса, сообщают СМИ.
Выступление состоялось на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический». Концерт прошел в Античном театре. Оркестром руководил Робертс Крейг, передает RT.
Фестиваль «Земля добра и мира» проводится при поддержке крымского Министерства культуры, а также Шотландского культурного центра «Каледонский Клуб».
Напомним, Симфонический оркестр Уэльса выступал в Москве в честь Дня Победы в 2017 году.