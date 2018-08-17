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Ольга Бузова требует от караоке-баров по 116 тысяч рублей за прослушивание одной ее песни
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Ольга Бузова требует от караоке-баров по 116 тысяч рублей за прослушивание одной ее песни 

Свободная пресса 21 минуту назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Компания-продюсер артистки начала судиться с барами, ресторанами и караоке-клубами, где без их ведома включают песни Ольги Бузовой. Одну композицию юристы оценивают в 116 тысяч рублей. Юристы уже успели взыскать 700 тысяч рублей.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», с ресторана Del Mar компания потребовала 232 тысяч рублей. Из них 116 тысяч за песню «Мало половин» и 116 тысяч рублей за песню «Под звуки поцелуев». Также суд взыскал 232 тысячи рублей с владельца магазина в Санкт-Петербурге «DVD, МР3, музыка, сериалы» за песни «Хит парад» и «Нам будет жарко». Кроме того, ту же сумму — 232 тысячи рублей — продюсеры получили с «Бара №1». Сейчас в Арбитражном суде Санкт-Петербурга находится еще несколько исков.
Ранее «СП» писала, что в детском лагере в Новгородской области запретили слушать Киркорова, Тимати и Бузову.
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