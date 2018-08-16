Вне санкций: симфонический духовой оркестр Уэльса дал концерт в Херсонесе

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе в Античном театре государственного историко‐архитектурного музея‐заповедника «Херсонес Таврический» прошел концерт симфонического духового оркестра Уэльса, сообщает RT.

Оркестр, возглавляемый дирижером Робертсом Крейгом , выступил в рамках международного фестиваля «Земля добра и мира», организованного при поддержке министерства культуры Крыма и Шотландского культурного центра «Каледонский Клуб».

В 2017 году симфонический духовой оркестр Уэльса участвовал в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Музыканты оркестра прошли по улицам столицы с портретами своих родственников — ветеранов Второй мировой войны в составе «Бессмертного полка».