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Вне санкций: симфонический духовой оркестр Уэльса дал концерт в Херсонесе
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Вне санкций: симфонический духовой оркестр Уэльса дал концерт в Херсонесе 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе в Античном театре государственного историко‐архитектурного музея‐заповедника «Херсонес Таврический» прошел концерт симфонического духового оркестра Уэльса, сообщает RT.
Оркестр, возглавляемый дирижером Робертсом Крейгом, выступил в рамках международного фестиваля «Земля добра и мира», организованного при поддержке министерства культуры Крыма и Шотландского культурного центра «Каледонский Клуб».
В 2017 году симфонический духовой оркестр Уэльса участвовал в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Музыканты оркестра прошли по улицам столицы с портретами своих родственников — ветеранов Второй мировой войны в составе «Бессмертного полка».
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