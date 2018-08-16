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Как рэпер Young Thug объявил о выходе нового альбома? Спойлер: это очень опасно для жизни
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Как рэпер Young Thug объявил о выходе нового альбома? Спойлер: это очень опасно для жизни 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Сегодня, в день своего рождения, американский рэпер Young Thug (27) выпускает новый альбом Slime Language.
Вчера в Instagram он выложил обложку альбома и список артистов, принявших участие в записи: Lil Uzi Vert, Jacquees, Tracy T, Gunna, Lil Baby и других. А вот СМИ он проинформировал о релизе более оригинально: разослал в редакции аквариумы с живыми змеями.
Редактор National Public Radio Ларс Готрич опубликовал в Instagram фото со змеей и написал, что по этическим соображениями он отправил подарок обратно.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-reper-young-thug-obyavil-o-vyhode-novogo-alboma-spojler-eto-ochen-opasno-dlya-zhizni/
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