10 песен Советского Союза, которым так и хочется выдать «Грэмми» 

17 августа 1942 года родился один из самых любимых исполнителей советской эстрады — Муслим Магомаев. Сегодня ему бы исполнилось 76 лет. Именно он благодаря своему голосу и неподражаемой манере пения сделал многие советские песни такими популярными, что молодые люди слушают их до сих пор и даже не признают никаких других вариантов их исполнения.
В советские времена артисты не попадали в какие-либо чарты, топы и прочие рейтинговые классификации, ведь их попросту не существовало в стране. Певцы и певицы тех времен не входят в международные сборники лучшей музыки. А ведь могли бы.
Представляем вам 10 хитов советской эстрады, которые вполне могли бы занять свое место в истории музыки и получить международную награду.
Источник: marketium.ru 1. Муслим Магомаев — «Королева красоты».
2. Валерий Ободзинский — «Эти глаза напротив».
3. ВИА «Самоцветы» — «Мой адрес — Советский Союз».
4. ВИА «Синяя птица» — «Ты мне не снишься».
5. ВИА «Самоцветы» — «Все, что в жизни есть у меня».
6. Александр Градский — «Как молоды мы были».
7. ВИА «Иверия» — «Арго».
8. ВИА «Ялла» — «Учкудук — три колодца».
9. ВИА «Земляне» — «Трава у дома».
10. Муслим Магомаев — «Лучший город Земли».
Все эти песни давно уже относятся к ретро, однако смысла в каждой из них намного больше, чем во многих современных «творениях», вместе взятых.