10 песен Советского Союза, которым так и хочется выдать «Грэмми»

17 августа 1942 года родился один из самых любимых исполнителей советской эстрады — Муслим Магомаев . Сегодня ему бы исполнилось 76 лет. Именно он благодаря своему голосу и неподражаемой манере пения сделал многие советские песни такими популярными, что молодые люди слушают их до сих пор и даже не признают никаких других вариантов их исполнения.

В советские времена артисты не попадали в какие-либо чарты, топы и прочие рейтинговые классификации, ведь их попросту не существовало в стране. Певцы и певицы тех времен не входят в международные сборники лучшей музыки. А ведь могли бы.

Представляем вам 10 хитов советской эстрады, которые вполне могли бы занять свое место в истории музыки и получить международную награду.

Источник: marketium.ru 1. Муслим Магомаев — «Королева красоты».

3. ВИА «Самоцветы» — «Мой адрес — Советский Союз».

4. ВИА «Синяя птица» — «Ты мне не снишься».

5. ВИА «Самоцветы» — «Все, что в жизни есть у меня».

7. ВИА «Иверия» — «Арго».

8. ВИА «Ялла» — «Учкудук — три колодца».

9. ВИА «Земляне» — «Трава у дома».

10. Муслим Магомаев — «Лучший город Земли».

Все эти песни давно уже относятся к ретро, однако смысла в каждой из них намного больше, чем во многих современных «творениях», вместе взятых.