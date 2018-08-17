Ещё
10 песен Советского Союза, которым так и хочется выдать «Грэмми»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

10 песен Советского Союза, которым так и хочется выдать «Грэмми» 

BigPikcha.ru 2 часа назад
Фото: BigPikcha.ru
17 августа 1942 года родился один из самых любимых исполнителей советской эстрады — Муслим Магомаев. Сегодня ему бы исполнилось 76 лет. Именно он благодаря своему голосу и неподражаемой манере пения сделал многие советские песни такими популярными, что молодые люди слушают их до сих пор и даже не признают никаких других вариантов их исполнения.
В советские времена артисты не попадали в какие-либо чарты, топы и прочие рейтинговые классификации, ведь их попросту не существовало в стране. Певцы и певицы тех времен не входят в международные сборники лучшей музыки. А ведь могли бы.
Представляем вам 10 хитов советской эстрады, которые вполне могли бы занять свое место в истории музыки и получить международную награду.
Источник: marketium.ru  1. Муслим Магомаев — «Королева красоты».
2. Валерий Ободзинский — «Эти глаза напротив».
3. ВИА «Самоцветы» — «Мой адрес — Советский Союз».
4. ВИА «Синяя птица» — «Ты мне не снишься».
5. ВИА «Самоцветы» — «Все, что в жизни есть у меня».
6. Александр Градский — «Как молоды мы были».
7. ВИА «Иверия» — «Арго».
8. ВИА «Ялла» — «Учкудук — три колодца».
9. ВИА «Земляне» — «Трава у дома».
10. Муслим Магомаев — «Лучший город Земли».
Все эти песни давно уже относятся к ретро, однако смысла в каждой из них намного больше, чем во многих современных «творениях», вместе взятых.
BigPikcha.ru: последние новости
457 гитаристов разом исполнили «Highway to Hell» группы AC/DC, и это новый мировой рекорд Леннон и Маккартни вместе: сыновья музыкантов сделали селфи, и они очень похожи на отцов Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зудина спасается от одиночества с Домогаровым
Названа главная изюминка нового «Аватара»13
Виктор Цой: тайный смысл текстов музыканта69
Советские актеры, которые не пережили 90-е2
Что смотреть в кино: главные премьеры недели
Видео
02:58
Советский детектив вдохновил преступника
Кино
03:59
Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
Концерты
04:16
Лана Дель Рей выпустила новый клип
Концерты
03:24
Пол Маккартни грубит в новой песне
Концерты
02:33
Цыгане на съемках обворовали гостиницу
Кино
02:59
Обаятельный карманник влюбил в себя девушек
Кино
03:28
«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство
Кино
04:31
«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов
Концерты
10:36
Самые ненавистные звезды Голливуда
Кино
04:50
Клип Лободы «SuperSTAR» требуют запретить
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение