От Мика Джаггера до Ники Минаж: как менялись самые популярные треки, под которые танцевал и танцует весь мир

На фоне всеобщего музыкального помешательства после фестивального бума, когда один за другим в стране проходили крупные музыкальные события «Пикник „Афиши“, „Нашествие“, Alfa Future People, WMJ.ru решил вспомнить о фестивалях прошлых лет. Какой лайн-ап был на концертах 60-х, 70-х, 80-х и 90-х? Кем тогда заслушивались и кто стал популярным на долгие годы — читай в нашем материале.

60-70-е Если с началом 60-х все более-менее понятно — королями сцены были The Beatles во главе с Джоном Ленноном и The Rolling Stones с Миком Джаггером , то по-настоящему переломным моментом эпохи были три фестиваля — в Монтерее (1967), Вудстоке (1969) и Алтамонте (1969). В историю вошел именно Вудсток, когда на простой ферме близ Нью-Йорка устроили натуральную музыкальную анархию. Из-за бесплатного входа на фестивале за три дня побывало около полумиллиона человек. Музыка стала свободной, а счастье от киловаттов рок-н-ролла разделили между собой 500 тысяч человек.

Только посмотри на эти кадры из одноименного документального фильма.

Ожидалось, что на событии выступят The Doors, The Moody Blues и даже The Beatles, но все они в последний момент отказались от участия. Однако были на Вудстоке другие знаковые личности, ради которых съехалось столько народу.

The Who — See Me, Feel Me Британский коллектив The Who сегодня считается одной из самых великих рок-групп за всю историю жанра. Главным хитом коллектива на тот момент был трек See Me, Feel Me, который исполнялся музыкантами прямо на восходе солнца. Кадры с выступления попали на кинопленку и в результате вошли в документальный фильм „Вудсток“. Это сделало группу и ее музыку легендарной.

Jefferson Airplane — Somebody to Love и White Rabbit

А группа Jefferson Airplane, которая закрывала первый день фестиваля, являлась одной из самых востребованных и высокооплачиваемых рок-групп в мире. Ее композиции Somebody to Love и White Rabbit и сейчас находятся в списке „500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone “.

Джими Хендрикс — Hey Joe Хотя самым знаковым выступлением за фестиваль, а возможно, и за все десятилетие стал выход Джими Хендрикса. В инструментальном сопровождении он исполнил гимн США The Star-Spangled Banner (позже пластинка перешла в Purple Haze и стала мегапопулярной).

Но публика требовала от Джими хит Hey Joe. Он исполнил его уже вне графика. После это выступление признали лучшим за его карьеру, а в 2009 году журнал Time назвал музыканта величайшим гитаристом всех времен.

Спустя год, в 1970-м, на другом конце света, в Англии, гремело и другое крупное музыкальное событие — Isle of Wight Festival. Число побывавших на нем потрясает даже сегодня: 600 тысяч человек собрались на миниатюрной площади Afton Down.

Всего на пятидневном фестивале выступили семь основных хедлайнеров: Redbone, Tony Joe White, Procol Harum, The Doors, The Who, Jimi Hendrix, Joan Baez.

The Doors — Light My Fire

После своего отказа от выступления в Вудстоке The Doors все-таки добираются до крупного музыкального события Isle of Wight Festival. Тогда все танцевали под их культовый хит Light My Fire, который также вошел в „500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone“.

В эпоху диско популярность фестивалей резко упала. Да, продолжали появляться крупные рок-ивенты, зарождалась ночная жизнь и появлялись первые модные клубы, но все больше поклонники концентрировались на определенном исполнителе и ходили на его масштабные концертные выступления.

ABBA — Waterloo

В 1974 году на „Евровидении“ побеждает одна из главных поп-групп всех времен ABBA с треком Waterloo. Звучал он тогда из каждого угла, а группа из Стокгольма навсегда вошла в историю.

Десятки тысяч людей шли на выступления звездного квартета. На одном из первых шоу в столице Швеции в луна-парке они собрали аудиторию в 19 000 человек. Но это был даже не пик популярности группы. Спустя четыре года на выступлениях ABBA побывала чуть ли не вся Северная Америка. Тогда они дали 17 концертов, 13 в США и четыре в Канаде.

Queen — Bohemian Rhapsody

Но самый оглушительный успех не только в 70-е, но и за всю историю музыки получила британская рок-группа Queen. Пик ее популярности пришелся на 1975 год. А трек Bohemian Rhapsody — редкую для того времени шестиминутную композицию — позже назвали песней тысячелетия. Годом после под нее танцевала 150-тысячная толпа, которая пришла на бесплатный концерт в Гайд-парке.

Спустя 11 лет под треки группы танцевал уже весь мир, а уникальный Magic Tour, который прошел в Лондоне, Небуорте и Будапеште посетили 400 000 человек!

Kiss — Love Gun К 2016 году эта невероятная рок-группа имеет 40 золотых и платиновых альбомов. И хотя их путь к славе был долгим и тернистым, именно концерты Kiss стали самыми эффектными за всю историю рока, а выступления собирали и собирают сотни тысяч зрителей.

Практически на всех своих концертах группа исполняла трек Love Gun — песню, в которой участвуют голоса всех четырех исполнителей. Пол Стэнли называет ее одной из любимых песен коллектива. Даже спустя восемь лет после ее выхода на легендарном концерте в Рио-де-Жанейро трек слушало сразу 247 тысяч человек.

Время, когда практически каждый жанр одинаково популярен, любим и имеет толпы поклонников. Рок, диско, поп и даже джаз. Но по-настоящему расцветает в это время электронная и танцевальная музыка, что дает толчок новому витку популярности музыкальных фестивалей. Появились первые рейвы во главе с масштабным „Парадом любви“ в Германии.

The Prodigy — Charly

Культура больших дискотек, или рейвов, образовалась достаточно давно, однако окончательно окрепла именно в 1990 году. Тогда британский музыкальный коллектив The Prodigy выпустил один из первых своих синглов Charly, для которого была характерна психоделическая танцевальность. и сделал клубы любимым местом не только тусовщиков, но и меломанов.

Французского диджея и продюсера Дэвида Гетту многие называют королем ночной жизни и электронной музыки. Именно он в 2004 году написал гимн такого жанра, как хаус, The World Is Mine. Сегодня его треки звучат на всех крупных музыкальных фестивалях, а шумные вечеринки на Ибице уже прочно ассоциируются с его треком Hey Mama, записанным совместно с Ники Минаж.

Этот нидерландский диджей — наглядный пример творческого долголетия. Tiesto трижды становился лучшим диджеем мира, а его треки и сейчас являются лучшими в топ-чартах электронной музыки. Именно он одним из первых отыгрывает 9-часовой сет на Dutch Dimension festival в 2002 году. А спустя два года весь мир уже танцует под его трек Traffic, который стал первой за два десятилетия невокальной композицией, поднявшейся до первой позиции в голландском чарте.

Позже артист дает собственный соло-концерт Tiësto Solo (и снова становится в этом первопроходцем среди диджеев) и собирает на нем 25 тысяч зрителей.

А после того как Tiesto выступил на Олимпийских играх в Афинах, без него не обходится практически ни один крупный музыкальный фестиваль, а выступления собирают не меньше полусотни тысяч зрителей.

