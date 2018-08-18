Ещё
СимфоРокПарк-2018: хиты Егора Летова и группы «Рамштайн» в исполнении омичей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Mamma Mia! 2
Комедия, Мюзикл
Купить билет

СимфоРокПарк-2018: хиты Егора Летова и группы «Рамштайн» в исполнении омичей 

Омск Здесь 18 августа 2018
Фото: Омск Здесь
Третий летний open-air снова собрал тысячи омских любителей музыки. В парке на Королева 18 июня состоялся очередной музыкальный open-air, организованный Омской филармонией. В этот день десятичасовой музыкальный марафон был посвящен року.
Программа «СимфоРокПарка» была рассчитана на слушателей разных возрастов. Как и обещали организаторы, фестиваль объединил выступления местных музыкантов и иногородних исполнителей.
Старт опен-эйру задал духовой оркестр филармонии под управлением Олега Романова. Музыканты порадовали маленьких омичей и их родителей утренней программой «По следам бременских музыкантов», которую исполнили на главной сцене. Здесь же выступили камерный и духовой оркестр филармонии и хедлайнер «СимфоРокПарка-2018» виолончелист Денис Шаповалов и проект Above the earth.
Омский камерный оркестр
После рок-музыка звучала на альтернативной сцене, где выступали группы разной стилистической направленности: кантри-рок-группа The country pills из Екатеринбурга, регги-группа Ngomajah.
С начала музыкального марафона в парке не только звучала музыка рок-исполнителей, но и работали интерактивные площадки, игровые зоны с огромными батутами, на ярмарке продавали разное угощение и изделия омских мастеров. На отдельной площадке омские парикмахеры и стилисты делали всем желающим прически, характерные для рок-музыкантов и их фанатов.
Большой популярностью пользовалась у посетителей мероприятия концептуальная площадка «Клуб 27» — объединение музыкантов, оказавших влияние на мировой рок, блюз и ушедших из жизни на пике карьеры в 27 лет. Здесь были организованы тематическая выставка и лекции. На этой же площадке меломаны могли проверить свои музыкальные знания в популярной интеллектуальной игре «Мозгобойня», посвященной, конечно же, рок-музыке.
Кульминацией open-air фестиваля стал концерт Омского академического симфонического оркестра под руководством художественного руководителя и дирижера Дмитрия Васильева и Дениса Шаповалова. Задолго до начала концерта на площадке перед главной сценой буквально яблоку некуда было упасть — огромное количество людей готовилось послушать программу, подготовленную специально для «СимфоРокПарка».
Перед началом концерта Дмитрий Васильев сообщил со сцены, что Омской филармонии выделили 60 миллионов на музыкальные инструменты, а после начался концерт, который длился более полутора часов. За это время музыканты исполнили композицию группы «Кино», шесть композиций, подготовленных для программы «Симфооборона», посвященной музыканту Егору Летову и группе «Гражданская оборона». После прозвучал финал третьей симфонии Прокофьева.
Дениса Шаповалов и Дмитрий Васильев
Послушав это произведение, вы поймете, насколько эстетика и почти стиль композитора предугадывает рок ХХ века, — пояснил слушателям дирижер.
Затем в качестве солиста с оркестром выступал Денис Шаповалов с собственными российскими симфо-рок-премьерами Tribute to Pink Floyd и «Рок-вариации на тему Рококо». Солистка филармонии Вероника Бартеньева исполнила хит Its my life, а после в дуэте с омским музыкантом Алексеем Царевым спели один из хитов культовой группы Rammstein, сорвав бурю оваций.
Вероника Бартеньева и Алексей Царев
Слушатели услышали и нестареющие рок-хиты групп Queen, Europe, Scorpions. Многие из них не смогли усидеть на месте, повскакивали со своих вледов и подпевали солистам. Стоит отметить, что сегодня музыканты Омского академического симфонического оркестра и их дирижер позволили себе небольшую вольность, вместо привычных смокингов и строгих нарядов они облачились в джинсы, кожаные куртки и футболки. На некоторых были замечены банданы и черные очки — тема фестиваля позволила артистам такую вольность.
После окончания концерта, расходящиеся гости фестиваля напевали прозвучавшие хиты, обсуждали выступления музыкантов и бурно выражали эмоции. Несомненно, посетители этого «СимфоРокПарка» остались довольны.
— Это было огненно! — эмоционально высказалась одна из слушательниц, которую поддержала ее большая компания друзей.
Организаторам симфопарков в Омске не стоит опасаться, что они надоедят омичам и те не станут посещать музыкальные фестивали. Судя по количеству пришедших в этот день в Парка на Королева слушателей и их реакции, это просто невозможно.
Фото: Илья Петров
Омск Здесь: последние новости
В Омске дирижер прочел стихи под Rammstein "СимфоРокПарк" в Омске может стать последним Омичи стали меньше судиться с налоговой службой
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Валюшкина дважды отказала маститому режиссёру2
Худшие переигрывания актеров за все времена4
«Ленинград» выпустил новый клип18
Ночную жизнь физрука вырезали из фильма
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
Новости партнеров
Видео
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
02:59
Ночную жизнь физрука вырезали из фильма
Кино
17:38
Триллеры про гангстеров, позаимствованные из жизни
Кино
13:07
Мадонна выложила свое выступление на Met Gala 2018
Концерты
02:49
На съемках у Рязанова расколошматили новые авто
Кино
02:57
«ЗнаТоКи» должны были уничтожить Театр на Таганке
Театры
03:58
«Последний герой» Цоя стал песочным
Концерты
02:58
Советский детектив вдохновил преступника
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение