СимфоРокПарк-2018: хиты Егора Летова и группы «Рамштайн» в исполнении омичей 

Третий летний open-air снова собрал тысячи омских любителей музыки. В парке на Королева 18 июня состоялся очередной музыкальный open-air, организованный Омской филармонией. В этот день десятичасовой музыкальный марафон был посвящен року.

Программа «СимфоРокПарка» была рассчитана на слушателей разных возрастов. Как и обещали организаторы, фестиваль объединил выступления местных музыкантов и иногородних исполнителей.

Старт опен-эйру задал духовой оркестр филармонии под управлением Олега Романова . Музыканты порадовали маленьких омичей и их родителей утренней программой «По следам бременских музыкантов», которую исполнили на главной сцене. Здесь же выступили камерный и духовой оркестр филармонии и хедлайнер «СимфоРокПарка-2018» виолончелист Денис Шаповалов и проект Above the earth.

Омский камерный оркестр

После рок-музыка звучала на альтернативной сцене, где выступали группы разной стилистической направленности: кантри-рок-группа The country pills из Екатеринбурга, регги-группа Ngomajah.

С начала музыкального марафона в парке не только звучала музыка рок-исполнителей, но и работали интерактивные площадки, игровые зоны с огромными батутами, на ярмарке продавали разное угощение и изделия омских мастеров. На отдельной площадке омские парикмахеры и стилисты делали всем желающим прически, характерные для рок-музыкантов и их фанатов.

Большой популярностью пользовалась у посетителей мероприятия концептуальная площадка «Клуб 27» — объединение музыкантов, оказавших влияние на мировой рок, блюз и ушедших из жизни на пике карьеры в 27 лет. Здесь были организованы тематическая выставка и лекции. На этой же площадке меломаны могли проверить свои музыкальные знания в популярной интеллектуальной игре «Мозгобойня», посвященной, конечно же, рок-музыке.

Дениса Шаповалов и Дмитрий Васильев

Послушав это произведение, вы поймете, насколько эстетика и почти стиль композитора предугадывает рок ХХ века, — пояснил слушателям дирижер.

Затем в качестве солиста с оркестром выступал Денис Шаповалов с собственными российскими симфо-рок-премьерами Tribute to Pink Floyd и «Рок-вариации на тему Рококо». Солистка филармонии Вероника Бартеньева исполнила хит Its my life, а после в дуэте с омским музыкантом Алексеем Царевым спели один из хитов культовой группы Rammstein, сорвав бурю оваций.