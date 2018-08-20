«СимфоРокПарк» посетило семь тысяч любителей музыки

На прошедший 18 августа open-air в парке на Королева пришло примерно столько же посетителей, как и на «ДжазПарк», состоявшийся в июле. Пресс-служба Омской филармонии сообщила, что последний летний музыкальный open-air прошел успешно.

Омичи и гости нашего города оправдали наши ожидания. «СимфоРокПарк» 18 августа посетило 7000 любителей музыки, мероприятие прошло успешно, — отметили в филармонии.