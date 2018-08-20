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«СимфоРокПарк» посетило семь тысяч любителей музыки
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«СимфоРокПарк» посетило семь тысяч любителей музыки 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
На прошедший 18 августа open-air в парке на Королева пришло примерно столько же посетителей, как и на «ДжазПарк», состоявшийся в июле. Пресс-служба Омской филармонии сообщила, что последний летний музыкальный open-air прошел успешно.
Омичи и гости нашего города оправдали наши ожидания. «СимфоРокПарк» 18 августа посетило 7000 любителей музыки, мероприятие прошло успешно, — отметили в филармонии.
Напомним, третий open-air в парке на Королева был посвящен рок-музыке. В этот раз в качестве приглашенной звезды выступил ученик Мстислава Ростроповича Денис Шаповалов. Он дал концерт на электровиолончели вместе со своей группой, а после выступил вместе с Омским академическим симфоническим оркестром. Кроме того, омичей удивляли необычным исполнением хитов культовых групп Rammstein, Europe, Pink Floyd, Scorpions «Кино», «Гражданская оборона», а дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев даже зачитал стихотворение Агнии Барто под песню Rammstein, которую исполняли солистка Омской филармонии Вероника Бартеньева и музыкант группы «Цемент Band» Алексей Царев.
Фото: Илья Петров
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