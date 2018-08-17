Новый рок. Омская филармония проведёт заключительный летний open-air

В эту субботу, 18 августа, в парке на Королёва состоится третий в этом году масштабный фестиваль музыки под открытым небом СимфоРокПарк. Этот open-air станет кульминацией предыдущих концертов, которые прошли этим летом.

По словам организаторов, завершение сезона будет по всем законам музыкальной драматургии: устроят самое яркое световое шоу, а все прошлые задумки доработают и покажут зрителям в новом ключе.

Высокие рейтинги

В прошлом году Омская филармония провела СимфоРокПарк в качестве эксперимента. Тогда некоторые омичи спрашивали: нормально ли, что музыканты исполняют подобную музыку. Организаторы заявили, что в этом есть свой смысл: так рок-музыка приобретает новое исполнение и другое лицо. И не прогадали. Рейтинги фестиваля оказались самыми высокими по сравнению с двумя другими летними концертами.

Грядущий СимфоРокПарк станет продолжением целой серии концертов, которые прошли в этом году под открытым небом. Фестиваль объединит выступления профессиональных коллективов филармонии, омских музыкальных групп, а также исполнителей из Екатеринбурга и Москвы.

Open-air начнётся в 12.00 и продлится до 22.00. В течение всего дня в парк будут работать тематические площадки, выставки и фотозоны. Дня гостей праздника организуют фуд-корт.

Электровиолончель и рок-хиты

Сам парк будет разбит на несколько зон: основную и камерную сцены. Так, в 12.30 на главную сцену выйдет духовой оркестр филармонии под управлением Олега Романова с программой «По следам бременских музыкантов». Музыканты исполнят старый добрый русский рок для детей. В это же время на экранах, установленных возле сцены, покажут фрагменты популярного мультфильма. На сцену выйдут Вероника Бартеньева (сопрано) и Евгений Романов (баритон). Сказку для детей прочитает Ольга Грязнова . Выступление артистов будет длиться до 13.30.

В 15.00 на основной сцене выступит хедлайнер СимфоРокПарка — виолончелист Денис Шаповалов из Москвы. Он приедет в Омск с электровиолончелью и музыкальной программой «Above The Earth». Выступление продлится до 16.20.

С 17.30 до 18.50 на главную сцену выйдет Омский камерный оркестр под управлением Рустама Дильмухаметова из Новосибирска. Музыканты представят программу «Посвящение The Beatles». Кульминацией фестиваля станет концерт Омского академического симфонического оркестра под руководством Дмитрия Васильева , который начнётся в 20.30. Оркестр выступит совместно с Денисом Шаповаловым. Отметим, что все желающие смогут встретиться с исполнителями и взять у них автограф.

Омичи услышат известные произведения таких групп, как Queen, Survivor, Pink Floyd, Europe, Scorpions, «Кино» и «Гражданская оборона». Также Денис Шаповалов представит две собственные симфо-рокпремьеры: Tribute to Pink Floyd и «Рок-вариации на тему Рококо». Кроме того, по многочисленным просьбам организаторы повторят большую часть «СимфоОбороны».

— Концерт «СимфоОборона» был посвящён творчеству Егора Летова . Мы опасались, как будет воспринята эта музыка, потому что в фойе филармонии пришла совсем нехарактерная для наших концертов молодёжь, — рассказала директор «Омской филармонии» Ирина Лапшина . — Посетители признавались, что в первый раз пришли в концертный зал, что они любят музыку Летова и понимают, что его произведения будет исполнять симфонический оркестр. Они не меньше нас опасались того, что будет. Однако концерт прошёл в идеальной тишине, а потом был целый шквал аплодисментов.

Клуб 27 В перерывах между выступлениями на основной сцене омичи смогут послушать музыкантов, которые будут выступать на камерно сцене. Перед гостями фестиваля выступят рок-группы разной стилистической направленности. Так, с 13.30 до 14.50 на сцену выйдет омская группа «Прямой эфир» и исполнит популярные музыкальные композиции.

В 16:40 регги-группа Ngomajah сыграет различные каверы на произведения регги-коллективов, а также знакомые всем композиции в стиле регги. С 19.00 до 20.20 на альтернативной сцене появится кантри-рок группа The Country Pills из Екатеринбурга. Она покажет омичам, что такое настоящий рок-н-ролл.

Отметим, что в парке будет ещё одна концептуальная площадка — «Клуб 27». Он так назван в честь музыкантов, которые оказали мировое влияние на рок и блюз, а затем ушли из жизни на пике своей карьеры в 27 лет. На этой площадке состоится тематическая выставка и лекция, которую проведёт омский рок-музыкант Алексей Царёв . Также в клубе пройдёт интеллектуальная игра «Мозгобойня», посвящённая рок музыке.

Стоимость билетов для взрослых составит 250 рублей, для школьников — 150 рублей, дети до 7 лет могут пройти бесплатно. В день мероприятия стоимость взрослого билета поднимется до 300 рублей, а стоимость билетов для школьников не изменится.