Новый рок. Омская филармония проведёт заключительный летний open-air 

В эту субботу, 18 августа, в парке на Королёва состоится третий в этом году масштабный фестиваль музыки под открытым небом СимфоРокПарк. Этот open-air станет кульминацией предыдущих концертов, которые прошли этим летом.
По словам организаторов, завершение сезона будет по всем законам музыкальной драматургии: устроят самое яркое световое шоу, а все прошлые задумки доработают и покажут зрителям в новом ключе.
Высокие рейтинги
В прошлом году Омская филармония провела СимфоРокПарк в качестве эксперимента. Тогда некоторые омичи спрашивали: нормально ли, что музыканты исполняют подобную музыку. Организаторы заявили, что в этом есть свой смысл: так рок-музыка приобретает новое исполнение и другое лицо. И не прогадали. Рейтинги фестиваля оказались самыми высокими по сравнению с двумя другими летними концертами.
Грядущий СимфоРокПарк станет продолжением целой серии концертов, которые прошли в этом году под открытым небом. Фестиваль объединит выступления профессиональных коллективов филармонии, омских музыкальных групп, а также исполнителей из Екатеринбурга и Москвы.
Open-air начнётся в 12.00 и продлится до 22.00. В течение всего дня в парк будут работать тематические площадки, выставки и фотозоны. Дня гостей праздника организуют фуд-корт.
Электровиолончель и рок-хиты
Сам парк будет разбит на несколько зон: основную и камерную сцены. Так, в 12.30 на главную сцену выйдет духовой оркестр филармонии под управлением Олега Романова с программой «По следам бременских музыкантов». Музыканты исполнят старый добрый русский рок для детей. В это же время на экранах, установленных возле сцены, покажут фрагменты популярного мультфильма. На сцену выйдут Вероника Бартеньева (сопрано) и Евгений Романов (баритон). Сказку для детей прочитает Ольга Грязнова. Выступление артистов будет длиться до 13.30.
В 15.00 на основной сцене выступит хедлайнер СимфоРокПарка — виолончелист Денис Шаповалов из Москвы. Он приедет в Омск с электровиолончелью и музыкальной программой «Above The Earth». Выступление продлится до 16.20.
С 17.30 до 18.50 на главную сцену выйдет Омский камерный оркестр под управлением Рустама Дильмухаметова из Новосибирска. Музыканты представят программу «Посвящение The Beatles». Кульминацией фестиваля станет концерт Омского академического симфонического оркестра под руководством Дмитрия Васильева, который начнётся в 20.30. Оркестр выступит совместно с Денисом Шаповаловым. Отметим, что все желающие смогут встретиться с исполнителями и взять у них автограф.
Омичи услышат известные произведения таких групп, как Queen, Survivor, Pink Floyd, Europe, Scorpions, «Кино» и «Гражданская оборона». Также Денис Шаповалов представит две собственные симфо-рокпремьеры: Tribute to Pink Floyd и «Рок-вариации на тему Рококо». Кроме того, по многочисленным просьбам организаторы повторят большую часть «СимфоОбороны».
— Концерт «СимфоОборона» был посвящён творчеству Егора Летова. Мы опасались, как будет воспринята эта музыка, потому что в фойе филармонии пришла совсем нехарактерная для наших концертов молодёжь, — рассказала директор «Омской филармонии» Ирина Лапшина. — Посетители признавались, что в первый раз пришли в концертный зал, что они любят музыку Летова и понимают, что его произведения будет исполнять симфонический оркестр. Они не меньше нас опасались того, что будет. Однако концерт прошёл в идеальной тишине, а потом был целый шквал аплодисментов.
Клуб 27 В перерывах между выступлениями на основной сцене омичи смогут послушать музыкантов, которые будут выступать на камерно сцене. Перед гостями фестиваля выступят рок-группы разной стилистической направленности. Так, с 13.30 до 14.50 на сцену выйдет омская группа «Прямой эфир» и исполнит популярные музыкальные композиции.
В 16:40 регги-группа Ngomajah сыграет различные каверы на произведения регги-коллективов, а также знакомые всем композиции в стиле регги. С 19.00 до 20.20 на альтернативной сцене появится кантри-рок группа The Country Pills из Екатеринбурга. Она покажет омичам, что такое настоящий рок-н-ролл.
Отметим, что в парке будет ещё одна концептуальная площадка — «Клуб 27». Он так назван в честь музыкантов, которые оказали мировое влияние на рок и блюз, а затем ушли из жизни на пике своей карьеры в 27 лет. На этой площадке состоится тематическая выставка и лекция, которую проведёт омский рок-музыкант Алексей Царёв. Также в клубе пройдёт интеллектуальная игра «Мозгобойня», посвящённая рок музыке.
Стоимость билетов для взрослых составит 250 рублей, для школьников — 150 рублей, дети до 7 лет могут пройти бесплатно. В день мероприятия стоимость взрослого билета поднимется до 300 рублей, а стоимость билетов для школьников не изменится.