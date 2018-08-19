Омские филармония и музучилище получат 100 млн рублей на музыкальные инструменты

ОМСК, 19 августа. / ТАСС /. Омская филармония и Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина получат около 120 новых музыкальных инструментов, на приобретение которых федеральный бюджет выделит 100 млн рублей. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Омской области.

"Из федерального бюджета на покупку новых инструментов Омской области выделяется 110 млн рублей. Средства будут распределены между Омской филармонией и Омским музыкальным училищем им. В. Я. Шебалина", — говорится в сообщении.

Ранее за счет федерального бюджета музыкальные инструменты в Омской области не приобретались. «Обновление парка инструментов позволит оркестру звучать еще ярче, еще качественней. Что касается училища им. В. Я. Шебалина, ценность новых инструментов для учреждения очевидна. Сейчас в училище обучается 180 студентов из Омска, муниципальных районов и других городов России по пяти специальностям, а численность преподавателей и концертмейстеров составляет более 100 человек, новые инструменты помогут студентам постигать музыкальную грамоту на более качественном уровне», — цитирует пресс-служба врио губернатора Александра Буркова

Дирижер оркестра Дмитрий Васильев рассказал, что для музыкального коллектива будет приобретено около 20 инструментов. «Мы планируем приобрести духовые инструменты, немного ударных и впервые в истории оркестра — струнные инструменты высокого качества: скрипки, альты и виолончели как специально для концертмейстеров, так и в группы, российских и итальянских мастеров», — приводит слова Васильева пресс-служба. Еще около 100 инструментов получит музыкальное училище.

Омский академический симфонический оркестр — один из крупнейших оркестров Сибири. Оркестр принимал участие в IV Фестивале симфонических оркестров мира (Москва, 2009) и I Всероссийском симфоническом форуме (Екатеринбург, 2010). В 2013 году оркестр провел гастрольное турне по городам Италии.