Омские музыканты получат 110 млн рублей на новые инструменты — СМИ

На музыкальном опен-эйре «СимфоРОКпарк» дирижёр симфонического оркестра Дмитрий Васильев поделился со слушателями новостью — омской филармонии и музыкальному училищу имени Шебалина из федерального бюджета выделена беспрецедентная сумма 110 млн рублей.

Как сообщают корреспонденты портала «ОмскЗдесь», целевое назначение выплаты — новые инструменты.

Так, 60 млн получит омская филармония, 50 млн — «Шебалинка».

Отметим, с этого года в Омском руководство музыкального училища имени Шебалина запускает проект под названием «отделение современной музыкальной культуры», сокращенно — ОСМК. Возможно, именно на техническое оснащение нового для музыкального училища направления и пойдут федеральные вложения.