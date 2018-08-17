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«Ночные Снайперы» готовятся к юбилейному шоу в «Олимпийском»
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«Ночные Снайперы» готовятся к юбилейному шоу в «Олимпийском» 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российская рок-группа «Ночные Снайперы» интенсивно готовится к юбилейному шоу 4 ноября в московском СК «Олимпийский». Об этом лидер коллектива Диана Арбенина рассказала в интервью ТАСС, приуроченном к 25-летию группы.
"Сцена поглощает максимально и требует, чтобы голова не выключалась вообще. У меня она работает постоянно. Сейчас на кону стоит «Олимпийский»… Это такой аврал. Я каждый день что-то делаю для этого концерта", — сказала собеседница агентства.
При этом певица отметила, что не переживает по поводу возраста группы. «Нет, ну если бы моей группе было 50, это был бы гигантский срок. А что такое 25? Это повод устроить концерт в „Олимпийском“, не более того», — сказала она.
По признанию Арбениной, работать с группой сейчас ей так же интересно, как четверть века назад.
"Знаете, я довольно часто говорю: «вот сейчас все брошу, уеду и буду писать книги». Надеюсь, что в какой-то момент я все-таки это сделаю. Но если решусь на это, то не буду, как многие, устраивать «прощальный тур» на 10-15 лет. Потому что уходя — уходи. Пока уйти не готова. И от музыки не устаю. Мне так же в кайф писать песни, как это было 25 лет назад, и даже больше", — подчеркнула она.
Свой юбилей коллектив начал отмечать уже в январе, дав старт турне, которое продлится два года. В списке концертов — выступления в российских, белорусских, польских и американских городах. Также группа собирается выпустить к празднику пластинку The Best, в которую войдут хиты «Ночных Снайперов» в новых аранжировках.
"Ночные Снайперы"
Группа «Ночные Снайперы» была создана в 1993 году. Бессменным автором песен и солисткой коллектива является Диана Арбенина. Популярность пришла к «Ночным Снайперам» в начале 2000-х с выходом альбома «Рубеж» и благодаря попаданию песни «31 весна» в радиоротацию. К настоящему моменту «Ночные Снайперы» записали более десятка номерных альбомов.
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