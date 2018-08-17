От Бакинского училища до «Ла Скала»: Муслиму Магомаеву исполнилось бы 76

Искренность, бархатный баритон и интеллигентность Муслима Магомаева никого не оставляли равнодушными. В 19 лет о нем узнала вся страна, а в 31 он уже стал народным артистом. Легендарному исполнителю, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву 17 августа могло бы исполнится 76 лет. Инфо24 вспоминает историю жизни певца.

«Первую мелодию я сочинил в пять лет»

Муслим Магомаев появился на свет в многонациональном Баку в 1942 году. В числе его предков были турки, адыгейцы, татары, чеченцы, русские — сам же он всю жизнь называл себя азербайджанцем. «Азербайджан — мой отец, Россия — моя мать», — говорил Магомаев.

При рождении Муслима назвали в честь его деда — известного азербайджанского композитора Абдул-Муслима Магомаева. Несмотря на то, что Абдул-Муслим был сыном кузнеца, в семье Магомаевых любили музыку. Будущий композитор с детства играл на флейте и гармонике. Впоследствии Абдул-Муслим Магомаев стал одним из основоположников азербайджанской национальной музыки, а его именем назвали Азербайджанскую государственную филармонию.

Отец Муслима, Магомет Магомаев, был младшим в семье. Он работал театральным художником — оформлял спектакли в театрах Баку и Майкопа. Хотя Магомет не был профессиональным музыкантом, он прекрасно играл на рояле и пел. У мамы Муслима — Айшет Магомаевой — был хороший голос, она аккомпанировала себе на аккордеоне. Айшет была актрисой драматического театра и выступала под псевдонимом Кинжалова.

Почти всю сознательную жизнь Муслим прожил без матери. После рождения cына Айшет Магомаева продолжила учиться на актрису. За две недели до окончания Великой Отечественной войны отец Магомаева погиб на фронте.

После гибели мужа Айшет продолжила сценическую карьеру и оставила сына в Баку. Будущий певец рос в семье своего дяди Джамала , он учил Муслима играть на фортепиано, а няня Груня рассказывала ему русские сказки и водила в церковь.

Однако с самого детства главную роль в жизни Муслима играла музыка — с трех лет он мог на слух подобрать мелодию, а в пять написал свое первое музыкальное сочинение. «Первую мелодию я сочинил в пять лет. И запомнил ее на всю жизнь. Впоследствии мы с поэтом Анатолием Гороховым сделали из нее песню „Соловьиный час“, — вспоминал певец. В семь лет Муслим Магомаев поступил в специализированную школу при Бакинской консерватории, а уже в восемь — солировал в хоре.

В 1951 году Айшет Кинжалова, работавшая в драмтеатре Вышнего Волочка, забрала сына к себе. Мать привила сыну любовь к театру, и Муслим вместе с одноклассниками по музыкальной школе даже организовал собственный кукольный театр. Будущий певец сам шил кукол для своих спектаклей.

Однако вскоре мать поняла, что жизнь и образование в Вышнем Волочке, не так хороши, как в Баку. Кроме того она снова собралась замуж. Муслим вернулся в родной город и в школу при Бакинской консерватории.

Соседом Магомаевых по лестничной клетке был знаменитый певец Бюльбюль (Муртуза Мамедов), и Муслим часто слушал, как артист распевается по утрам.

»На одном этаже с нами в большом доме, который в Баку называли «домом артистов», жил известный певец Бюльбюль, живая легенда. Наши квартиры были смежными, и мне было слышно, как он распевался. С его сыном Поладом мы играли в одном дворе. А приходя домой, могли перестукиваться через стену, разделявшую наши квартиры», — вспоминал певец. Полад Бюльбюль-оглы и Муслим Магомаев / Неменов Александр / ТАСС

В свободное время он слушал пластинки с оперными ариями Энрико Карузо, Маттиа Баттистини и Титта Руффо, и старался петь, как знаменитые оперные певцы.

Магомаев делал успехи: на уроках фортепиано, сольфеджио и хора ему не было равных. Однако, как вспоминал сам певец, с другими предметами все было не так ладно — на физике, химии и математике у него «отключался мозг».

«Учился я без усердия. Сидеть за партой для меня было все равно, что сидеть на шиле. С музыкой было совсем иначе: мне это нравилось. Нравилось, когда говорили о моих первых сочинительских опытах, когда хвалили мою музыкальность. А вот математику, все эти формулы, скобки, да и вообще что-нибудь считать, терпеть не мог», — вспоминал Магомаев.

Талантливого молодого человека сразу заприметил виолончелист и профессор Владимир Аншелович, о котором с уважением отзывался сам Мстислав Ростропович . Как отмечал педагог, «бог одарил Муслима прекрасным голосом», но пел он так громко, «будто хотел всех убить».

«И профессор Аншелевич стал безвозмездно, может быть, ради любви к делу, ради творческого интереса, давать мне уроки. Занимались мы месяцев пять. Он не вмешивался в вокал, не ставил голос, а показывал, как филировать голос — убирать звук, и, если надо, усиливать звук плавно, без срыва», — вспоминал Магомаев.

«Я не собирался быть певцом»

Творческая карьера артиста началась с Дома культуры бакинских моряков. В семье Муслиму запрещали петь в полный голос — боялись за неокрепший голос 15-летнего юноши. Однако Магомаев ослушался и впервые вышел на большую сцену.

«Ломка голоса у меня произошла к четырнадцати годам. Я ее особенно и не заметил, потому что не собирался быть певцом и об этом не думал. Но когда я вдруг обнаружил, что у меня настоящий, певческий голос, тут все как сговорились: нельзя ему еще петь, он еще подросток. Я стал петушиться — да мне плевать на это ваше «нельзя»!», — вспоминал Магомаев.

С 1961 года Магомаев стал солистом в Бакинском военном Ансамбле песни и пляски, затем перешел в Грозненскую филармонию. К тому времени он уже был женат на своей однокурснице Офелии.

«Беззаботная юность кончилась — я влюбился. Все как в песне: я встретил девушку, полумесяцем бровь… У нее было чудесное грустное имя Офелия. Мы вместе учились в училище», — вспоминал Магомаев.

Бабушка певца сразу заподозрила неладное, и, чтобы не допустить свадьбы, даже украла у Муслима паспорт. Но тщетно — молодой человек нашел документ и расписался с однокурсницей, никому ничего не сказав.

Первый, кому в СССР разрешили петь «Битлз»

Через год на Всемирном фестивале молодежи в Хельсинки он исполнил песню «Бухенвальдский набат». Это выступление принесло ему не только звание лауреата фестиваля, но и народного артиста. Молодой певец стал часто выступать на центральном телевидении и в Кремлевском дворце.

В 1963 году в концертном зале имени Чайковского прошел первый сольный концерт Магомаева. В Баку он стал солистом Азербайджанского театра оперы и балета имени Ахундова. А в 1964 году вокалист на два года отправился на стажировку в миланский театр «Ла Скала».

После Магомаев отправился на гастроли во Францию. В Париже директор концертного зала «Олимпия» Брюно Кокатрикс, восхищенный талантом Магомаева, предложил певцу контракт на год. Ему прочили мировую славу, но Минкульт СССР не отпустил Муслима. Вердикт был таков: Магомаева некому заменить на правительственных концертах. В Париже артист узнал, что им заинтересовался ОБХСС, и в СССР против него завели уголовное дело. Поводом стало выступление Магомаева в Ростове-на-Дону в конце 60-х. Чтобы помочь Ансамблю песни и пляски донских казаков, певец выступил на 45-тысячном стадионе. Однако вместо одного отделения Магомаев провел на сцене больше двух. Ему заплатили тройной оклад, уверяя, что такую ставку одобрило Минкультуры. Но это оказалось неправдой.

Впоследствии суд запретил Магомаеву выступать за пределами Азербайджана. Опала закончилась после звонка председателя КГБ Юрия Андропова министру культуры Екатерине Фурцевой : Магомаева хотели видеть на юбилейном концерте комитета.

В 1973 году 31-летний певец стал не только Народным артистом Азербайджанской ССР, но и Народным артистом СССР. А спустя два года Магомаев создал эстрадно-симфонический оркестр, которым руководил 14 лет. Он стал первым в СССР, кому партийное руководство разрешило исполнять зарубежные хиты. В исполнении Магомаева в Советском Союзе впервые прозвучало Yesterday группы «Битлз». Женщина всей жизни

В 1974 году Муслим Магомаев вступил во второй брак. С Тамарой Синявской , которую Магомаев называл женщиной всей своей жизни, его знакомили трижды. На третий раз она потеряла терпение и сказала: «Да мы уже знакомы!»

Известная певица Синявская была замужем, но это не стало препятствием. После года стажировки Тамары в Италии, Магомаев и Синявская встретилась и больше не расставалась. Муслим был с любимой женщиной и на сцене и в жизни до конца своих дней. В 1998 году 60-летний Магомаев ушел со сцены. «Каждому голосу, каждому таланту Бог определил время, и перешагивать его не нужно», — говорил знаменитый певец, комментируя свое решение. Однако он продолжал писать музыку, занимался живописью и общался с поклонниками на своем личном сайте.

Знаменитый певец ушел из жизни в Москве, 25 октября 2008 года. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца и атеросклероз. Муслим Магомаев похоронен в Баку на Почетной аллее захоронения, где покоится его знаменитый дед Абдул-Муслим.