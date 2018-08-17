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Дельфин упрекнул Монеточку в «недоделанности»
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Дельфин упрекнул Монеточку в «недоделанности» 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) в беседе с РИА «Новости» высказался в адрес певицы Монеточки, ранее вызвавшей критику со стороны рок-звезды Земфиры.
На фестивале музыки и технологий Alfa Future People 2018 Монеточка (Елизавета Гырдымова) посетила концерт Дельфина. Выяснилось, что и Лысиков знаком с ее творчеством, однако считает, что ее проект «находится сейчас в стадии демозаписи на эмоциональном и музыкальном уровне». «Мне кажется, если бы он был доделан до конца, то получилось бы раз в пять круче и интереснее», — поделился он.
Ранее российский рок-музыкант Борис Гребенщиков рассказал, что думает о творчестве Монеточки и признался, что однажды мог спеть с ней в дуэте для третьей части фильма Егора Баранова «Гоголь».
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