Дельфин упрекнул Монеточку в «недоделанности»

Российский музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) в беседе с РИА «Новости» высказался в адрес певицы Монеточки, ранее вызвавшей критику со стороны рок-звезды Земфиры.

На фестивале музыки и технологий Alfa Future People 2018 Монеточка (Елизавета Гырдымова) посетила концерт Дельфина. Выяснилось, что и Лысиков знаком с ее творчеством, однако считает, что ее проект «находится сейчас в стадии демозаписи на эмоциональном и музыкальном уровне». «Мне кажется, если бы он был доделан до конца, то получилось бы раз в пять круче и интереснее», — поделился он.