Вдова Дмитрия Хворостовского дала большое интервью перед благотворительным концертом в Красноярске

В Красноярске 26 августа, на День города, пройдет благотворительный концерт памяти Дмитрия Хворостовского . В мероприятии будут участвовать мировые оперные звезды, а средства от концерта направят а Русфонд. Накануне мероприятия «Коммерсант» взял большое интервью у вдовы Хворостовского — Флоренс.

По ее словам, после смерти певца она хотела бы продолжить то дело, которое начал Хворостовский, — это благотворительные концерты.

«После того как он с семьей покинул Россию — это было в самом начале 1990-х, — Дима стал очень известным и в Англии, и вообще в мире. И в момент своего невероятного расцвета он всегда, приезжая в Россию, давал бесплатные концерты. В этом он видел свою миссию: чтобы у людей любого достатка была возможность его услышать», — сказала Флоренс.

Другой целью таких мероприятий был сбор средств на благотворительность. В Красноярске вырученные от концерта средства будут переданы Русфонду.

«Мы с этим фондом сотрудничаем с первого концерта в Кремлевском дворце в 2014 году. В 2015-м концерт был в Уфе. И все получилось как надо: собрали много денег, участвовали все, кого Дима пригласил. В 2016 году он, несмотря на тяжелейший курс радиотерапии, решил продолжать. Концерт «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям» стали делать в Большом театре, в Москве. Русфонду все эти концерты принесли более 46,5 млн руб. 113 детей смогли лечиться. В 2017-м мы должны были делать концерт на родине Димы, в Красноярске. Не успели. И я, и все друзья ему говорили, что концерт будет. Пришло время выполнить обещание», — рассказал Флоренс.

Полный текст интервью доступен на сайте «Коммерсанта».

фото: www.facebook.com/fhvorostovsky