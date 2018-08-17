Пол Маккартни представил новый сингл «Fuh You»

Пол Маккартни , один из основателей The Beatles, выпустил новый сингл под названием «Fuh You». Трек войдет в новый альбом «Egypt Station», релиз которого состоится 7 сентября этого года.

Продюсером «Fuh You» является вокалист американской поп-рок группы OneRepublic Райан Теддер. Всего в альбом «Egypt Station» войдут 16 новых песен музыканта, включая выпущенные ранее композиции «I Don't Know» и «Come On To Me».

Напомним, что «Egypt Station» станет первым релизом Пола Маккартни спустя четыре года — последний студийным альбом музыканта «New» вышел в 2013 году.