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Пол Маккартни представил новый сингл «Fuh You»
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Пол Маккартни представил новый сингл «Fuh You» 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Пол Маккартни, один из основателей The Beatles, выпустил новый сингл под названием «Fuh You». Трек войдет в новый альбом «Egypt Station», релиз которого состоится 7 сентября этого года.
Продюсером «Fuh You» является вокалист американской поп-рок группы OneRepublic Райан Теддер. Всего в альбом «Egypt Station» войдут 16 новых песен музыканта, включая выпущенные ранее композиции «I Don't Know» и «Come On To Me».
Напомним, что «Egypt Station» станет первым релизом Пола Маккартни спустя четыре года — последний студийным альбом музыканта «New» вышел в 2013 году.
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