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«Последний герой» Цоя стал песочным
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«Последний герой» Цоя стал песочным 

Рамблер 2 часа назад
В Сети появился клип на одну из самых известных композиций группы «Кино», выполненный в жанре песочной анимации.
Ролик опубликовала на своем официальном Youtube-канале мастер песочной анимации Ксения Симонова.
Художница уже на протяжении нескольких лет ежегодно представляет поклонникам творчества группы «Кино» песочные мини-фильмы на выбранные ею самой композиции. Ксения признается, что рисует так, как чувствует ту или иную песню.
К работе над «Последним героем» Симонова приступила еще в прошлом году. Часть клипа художница снимала в Дании, где в прошлом году вместе с мужем сделала стилизованный памятник в одной из бухт Копенгагена, названный «Камень Виктора Цоя». Съемки также прошли в Санкт-Петербурге и в Крыму, в песочной студии Ксении.
Представляю Вам новый фильм в память о Викторе Цое. Каждый год 15 августа я представляю Интернет-сообществу новый фильм, посвященный Виктору, на одну из его песен… Песня «Последний Герой» — одна из самых сильных его песен, на мой взгляд,
— поделилась автор видео в комментариях к ролику.
Выход песочного фильма Ксения приурочила к годовщине гибели Виктора Цоя.
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