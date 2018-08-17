«Последний герой» Цоя стал песочным

В Сети появился клип на одну из самых известных композиций группы «Кино», выполненный в жанре песочной анимации.

Ролик опубликовала на своем официальном Youtube-канале мастер песочной анимации Ксения Симонова

Художница уже на протяжении нескольких лет ежегодно представляет поклонникам творчества группы «Кино» песочные мини-фильмы на выбранные ею самой композиции. Ксения признается, что рисует так, как чувствует ту или иную песню.

К работе над «Последним героем» Симонова приступила еще в прошлом году. Часть клипа художница снимала в Дании, где в прошлом году вместе с мужем сделала стилизованный памятник в одной из бухт Копенгагена, названный «Камень Виктора Цоя». Съемки также прошли в Санкт-Петербурге и в Крыму, в песочной студии Ксении.

Представляю Вам новый фильм в память о Викторе Цое. Каждый год 15 августа я представляю Интернет-сообществу новый фильм, посвященный Виктору, на одну из его песен… Песня «Последний Герой» — одна из самых сильных его песен, на мой взгляд,

— поделилась автор видео в комментариях к ролику.

Выход песочного фильма Ксения приурочила к годовщине гибели Виктора Цоя.