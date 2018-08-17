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В России заблокировали «призывающий к самоубийству» клип рэпера ЛСП
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В России заблокировали «призывающий к самоубийству» клип рэпера ЛСП 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В России заблокировали клип «Монетка» белорусского рэп-исполнителя Олега Савченко, более известного как ЛСП. Об этом сообщается на странице артиста во «ВКонтакте».
«Youtube по требованию Роскомнадзора заблокировал клип ЛСП — «Монетка» на территории Российской Федерации. Причина та же, что и прежде: «Данная информация содержит информацию о способах совершения самоубийства, призывы к совершению самоубийства»», — говорится в публикации.
В мае с такой же формулировкой из «ВКонтакте» был изъят трек ЛСП «Номера».
«Монетка» — самый популярный трек ЛСП. Он был записан в дуэте с Ромой Англичанином, который скончался в июле 2017-го. Клип успел набрать почти 40 миллионов просмотров.
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