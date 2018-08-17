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Третьяковка проведет фестиваль T-Fest, посвященный музыке XX века
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Третьяковка проведет фестиваль T-Fest, посвященный музыке XX века 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Третьяковская галерея в новом сезоне проведет музыкальный фестиваль T-Fest, который будет посвящен музыке XX века.
Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС в пятницу генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.
"Мы хотели бы рассказать о новой инициативе — это музыкальный фестиваль T-Fest, который будет проходить в здании галереи на Крымском Валу", — сказала Трегулова.
Она добавила, что в нем примут участие крупнейшие музыканты. «Он будет посвящен музыке XX века, поэтому мы проводим его именно в залах галереи на Крымском Валу [где представлено искусство этого периода]», — добавила директор Третьяковки.
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