Третьяковка проведет фестиваль T-Fest, посвященный музыке XX века

МОСКВА, 17 августа. / ТАСС /. Третьяковская галерея в новом сезоне проведет музыкальный фестиваль T-Fest, который будет посвящен музыке XX века.

Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС в пятницу генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Мы хотели бы рассказать о новой инициативе — это музыкальный фестиваль T-Fest, который будет проходить в здании галереи на Крымском Валу", — сказала Трегулова.

Она добавила, что в нем примут участие крупнейшие музыканты. «Он будет посвящен музыке XX века, поэтому мы проводим его именно в залах галереи на Крымском Валу [где представлено искусство этого периода]», — добавила директор Третьяковки.