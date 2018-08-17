«Харизма» бьет рекорды: фильм о рэперах из Осетии набрал 1,3 млн просмотров

ЦХИНВАЛ, 17 авг — Sputnik . Документальный фильм об истории успеха рэп-исполнителей из Владикавказа Miyagi & Эндшпиле набрал более 1,3 миллиона просмотров в течение двух дней. Ролик был опубликован на официальной странице музыкантов на видеохостинге YouTube во вторник, 14 августа.

Картину снял молодой режиссер Айсултан Сеитов — документальная лента рассказывает об успехе молодых музыкантов и развитии их творчества. Анонсировали выход получасового фильма сами музыканты на своих страницах в социальных сетях.

Недавно Miyagi & Эндшпиль после длительного перерыва выпустили новый альбом под названием «Hajime 3», в который вошли девять композиций. Ранее рекордное количество просмотров набрал клип музыкантов на песню «I got love» — ролик посмотрели 170 миллионов раз.