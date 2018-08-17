Ещё
«Харизма» бьет рекорды: фильм о рэперах из Осетии набрал 1,3 млн просмотров
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

«Харизма» бьет рекорды: фильм о рэперах из Осетии набрал 1,3 млн просмотров 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 17 авг — Sputnik. Документальный фильм об истории успеха рэп-исполнителей из Владикавказа Miyagi & Эндшпиле набрал более 1,3 миллиона просмотров в течение двух дней. Ролик был опубликован на официальной странице музыкантов на видеохостинге YouTube во вторник, 14 августа.
Картину снял молодой режиссер Айсултан Сеитов — документальная лента рассказывает об успехе молодых музыкантов и развитии их творчества. Анонсировали выход получасового фильма сами музыканты на своих страницах в социальных сетях.
Недавно Miyagi & Эндшпиль после длительного перерыва выпустили новый альбом под названием «Hajime 3», в который вошли девять композиций. Ранее рекордное количество просмотров набрал клип музыкантов на песню «I got love» — ролик посмотрели 170 миллионов раз.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
"Харизма": фильм о рэперах Miyagi & Эндшпиль появился в сети Дэниэл Рэдклифф записал видеообращение для фанатов из Якутии Скончался скрипач Дмитрий Коган
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зудина спасается от одиночества с Домогаровым16
Советский детектив вдохновил преступника
Малахов раскрыл жуткую тайну Волочковой13
Советские актеры, которые не пережили 90-е2
Названа главная изюминка нового «Аватара»13
Видео
03:58
«Последний герой» Цоя стал песочным
Концерты
02:58
Советский детектив вдохновил преступника
Кино
03:59
Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
Концерты
04:16
Лана Дель Рей выпустила новый клип
Концерты
03:24
Пол Маккартни грубит в новой песне
Концерты
02:33
Цыгане на съемках обворовали гостиницу
Кино
02:59
Обаятельный карманник влюбил в себя девушек
Кино
03:28
«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство
Кино
04:31
«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов
Концерты
10:36
Самые ненавистные звезды Голливуда
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение