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Арбенина оценила творчество Монеточки
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Арбенина оценила творчество Монеточки 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина прокомментировала творчество артистки Лизы Гырдымовой, выступающей под псевдонимом «Монеточка».
«Пока никак. Не впечатлена», — сказала Арбенина в интервью ТАСС.
Певица вспомнила, как, услышав в исполнении Земфиры строки «У тебя СПИД, и значит, мы умрем», сразу поняла, что «родился классный перспективный автор».
«А сейчас многие ребята эпатируют, но очень часто за ними ничего не стоит. Эпатировать можно полтора раза, потом это никому не интересно», — сказала она, отметив, что авторов «клевых песен очень мало, но они, безусловно, есть».
«Вот Баста, например. Когда он позвонил и предложил спеть с ним «Сансару», я говорю: «Вася, это твоя лучшая песня, гениальная». Я очень редко произношу это слово. Но «Сансара» — одна из лучших песен, которые написали люди в этой стране. «Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей…», — сказала Арбенина, процитировав строки из песни Басты.
Ранее Земфира называла голос Монеточки «омерзительным», а также раскритиковала певицу Гречку.
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