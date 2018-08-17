Арбенина оценила творчество Монеточки

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина прокомментировала творчество артистки Лизы Гырдымовой, выступающей под псевдонимом «Монеточка».

«Пока никак. Не впечатлена», — сказала Арбенина в интервью ТАСС

Певица вспомнила, как, услышав в исполнении Земфиры строки «У тебя СПИД, и значит, мы умрем», сразу поняла, что «родился классный перспективный автор».

«А сейчас многие ребята эпатируют, но очень часто за ними ничего не стоит. Эпатировать можно полтора раза, потом это никому не интересно», — сказала она, отметив, что авторов «клевых песен очень мало, но они, безусловно, есть».

«Вот Баста, например. Когда он позвонил и предложил спеть с ним «Сансару», я говорю: «Вася, это твоя лучшая песня, гениальная». Я очень редко произношу это слово. Но «Сансара» — одна из лучших песен, которые написали люди в этой стране. «Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей…», — сказала Арбенина, процитировав строки из песни Басты.

Ранее Земфира называла голос Монеточки «омерзительным», а также раскритиковала певицу Гречку.