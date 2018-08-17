Ещё
Арбенина сравнила Земфиру и Монеточку
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Арбенина сравнила Земфиру и Монеточку 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Певица Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы», прокомментировала творчество исполнительницы Монеточки. Интервью опубликовано на ТАСС в пятницу, 17 августа.
На вопрос «Как вам Монеточка»? — Арбенина ответила, что «пока никак».
«Не впечатлена. Когда я услышала Земфиру «У тебя СПИД, и значит, мы умрем», сразу было понятно, что родился классный перспективный автор. А сейчас многие ребята эпатируют, но очень часто за ними ничего не стоит. Эпатировать можно полтора раза, потом это никому не интересно», — заявила певица.
Она также описала, как, по ее мнению, выглядит сексуальный человек. «Вот, к примеру, Валерий Меладзе! Который только что звонил. Если говорить о мужчинах — мужественный, интеллигентный, улыбчивый… Вообще, мне нравятся щедрые мужчины. У меня такой отец. В моей семье никогда не было ни намека на скупость и жлобство. Отдай самое лучшее, отдай свое», — отметила Арбенина.
19 июля Земфира опубликовала в соцсетях пост, в котором раскритиковала исполнительниц Гречку и Монеточку. «Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — написала артистка. Земфира добавила, что голос у Монеточки «омерзительный».
Последние новости
Врачи вскрыли глаз пациентки и были поражены Матильда выставила напоказ правду об отношениях с Шнуровым Шок: в России захотели гей-парад
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зудина спасается от одиночества с Домогаровым18
Малахов раскрыл жуткую тайну Волочковой14
Как выглядят изнутри достопримечательности мира
Названа главная изюминка нового «Аватара»15
Вышел трейлер американского хоррора «Горные огни»
Видео
03:58
«Последний герой» Цоя стал песочным
Концерты
02:58
Советский детектив вдохновил преступника
Кино
03:59
Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
Концерты
04:16
Лана Дель Рей выпустила новый клип
Концерты
03:24
Пол Маккартни грубит в новой песне
Концерты
02:33
Цыгане на съемках обворовали гостиницу
Кино
02:59
Обаятельный карманник влюбил в себя девушек
Кино
03:28
«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство
Кино
04:31
«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов
Концерты
10:36
Самые ненавистные звезды Голливуда
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение