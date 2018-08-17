Арбенина сравнила Земфиру и Монеточку

Певица Диана Арбенина , лидер группы «Ночные снайперы», прокомментировала творчество исполнительницы Монеточки. Интервью опубликовано на ТАСС в пятницу, 17 августа.

На вопрос «Как вам Монеточка»? — Арбенина ответила, что «пока никак».

«Не впечатлена. Когда я услышала Земфиру «У тебя СПИД, и значит, мы умрем», сразу было понятно, что родился классный перспективный автор. А сейчас многие ребята эпатируют, но очень часто за ними ничего не стоит. Эпатировать можно полтора раза, потом это никому не интересно», — заявила певица.

Она также описала, как, по ее мнению, выглядит сексуальный человек. «Вот, к примеру, Валерий Меладзе ! Который только что звонил. Если говорить о мужчинах — мужественный, интеллигентный, улыбчивый… Вообще, мне нравятся щедрые мужчины. У меня такой отец. В моей семье никогда не было ни намека на скупость и жлобство. Отдай самое лучшее, отдай свое», — отметила Арбенина.

19 июля Земфира опубликовала в соцсетях пост, в котором раскритиковала исполнительниц Гречку и Монеточку. «Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — написала артистка. Земфира добавила, что голос у Монеточки «омерзительный».