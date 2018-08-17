Внук Сергея Прокофьева запишет свои произведения с уральским оркестром

"Габриэль Прокофьев выбрал именно наш оркестр для записи диска со своей музыкой на ведущем английском лейбле Signum Records. Солистами приглашены ведущие мировые звезды — диджей Switch, саксофонист Брэнфорд Марсалис , перкуссионист из Великобритании Джоби Берджесс, российский виолончелист Борис Андриянов", — сообщили в пресс-службе.

Запись начнется в воскресенье, 18 августа, в концертном зале Свердловской филармонии и продлится в течение недели.

"За это время Уральский филармонический оркестр должен записать четыре инструментальных концерта Габриэля Прокофьева — для саксофона, барабана, вертушек и виолончели. За пульт Уральского филармонического встанет дирижер Большого театра России Алексей Богорад , который на протяжении нескольких сезонов активно сотрудничает с оркестром", — отметили в пресс-службе.

Возглавит процесс звукозаписи немецкий продюсер Якоб Хенделю. «Последняя работа с этим продюсером принесла уральскому оркестру удачу. Диск „Русский свет“, записанный с Ольгой Перетятько и изданный Sony Сlassical в 2017 году был номинированная на престижную премию International Classical Music Awards (IMCA)», — добавили в пресс-службе.

Идея совместного проекта возникла в 2017 году на IV международном музыкальном фестивале «Евразия», где внук Прокофьева впервые встретился с коллективом Уральского филармонического оркестра.