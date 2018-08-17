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Внук Сергея Прокофьева запишет свои произведения с уральским оркестром
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Внук Сергея Прокофьева запишет свои произведения с уральским оркестром 

ТАСС 29 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Британский композитор, продюсер и диджей Габриэль Прокофьев — внук композитора Сергея Прокофьева — запишет диск со своей музыкой с Уральским филармоническим оркестром. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе филармонии.
"Габриэль Прокофьев выбрал именно наш оркестр для записи диска со своей музыкой на ведущем английском лейбле Signum Records. Солистами приглашены ведущие мировые звезды — диджей Switch, саксофонист Брэнфорд Марсалис, перкуссионист из Великобритании Джоби Берджесс, российский виолончелист Борис Андриянов", — сообщили в пресс-службе.
Запись начнется в воскресенье, 18 августа, в концертном зале Свердловской филармонии и продлится в течение недели.
"За это время Уральский филармонический оркестр должен записать четыре инструментальных концерта Габриэля Прокофьева — для саксофона, барабана, вертушек и виолончели. За пульт Уральского филармонического встанет дирижер Большого театра России Алексей Богорад, который на протяжении нескольких сезонов активно сотрудничает с оркестром", — отметили в пресс-службе.
Возглавит процесс звукозаписи немецкий продюсер Якоб Хенделю. «Последняя работа с этим продюсером принесла уральскому оркестру удачу. Диск „Русский свет“, записанный с Ольгой Перетятько и изданный Sony Сlassical в 2017 году был номинированная на престижную премию International Classical Music Awards (IMCA)», — добавили в пресс-службе.
Идея совместного проекта возникла в 2017 году на IV международном музыкальном фестивале «Евразия», где внук Прокофьева впервые встретился с коллективом Уральского филармонического оркестра.
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