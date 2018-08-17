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Книга «Девушка и скрипка. Жизнь на расстроенных струнах» о Мин Ким доступна в русском переводе
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Книга «Девушка и скрипка. Жизнь на расстроенных струнах» о Мин Ким доступна в русском переводе 

Аpelzin.ru 8 минут назад
Заказать. Мин Ким — гениальная скрипачка, самый молодой стипендиат Королевского музыкального колледжа и первый лауреат премии Хейфеца. Мемуары Мин Ким — это история человека, наделенного необычайным талантом, но лишенного детства и свободы выбора; человека, который собирает полные залы поклонников, но не умеет отстаивать свою точку зрения. Это уникальная возможность взглянуть на жизнь глазами гения и узнать, что скрывает обратная сторона таланта. В двадцать один год Мин стала обладательницей уникальной скрипки Страдивари 1696 года и поняла, что нашла именно «свой» инструмент. Скрипка стала частью души Мин, лучшим компаньоном в мире музыки. Но спустя десять лет работу великого Страдивари украли. Пронзительная история жизни Мин Ким о том, каково жить с необыкновенным талантом, как жить, потеряв самое главное и как найти в себе силы снова сказать: «Меня зовут Мин. Я играю на скрипке». Слоган: «Когда музыка — это жизнь: реальная история известной скрипачки Мин Ким». Перевод с английского: М. Чайковская. Москва: Livebook, 2018. — 288 с. ISBN 978-5-6040083-0-0 Тираж 3000 экземпляров. Отдел: современная зарубежная проза Целевая аудитория: + люди, которые хотят узнать, как живут профессиональные музыканты (+ те, кто увлекается музыкой / + любители динамичной нон-фикшн литературы) Отдел продаж: tatiana@livebooks.ru
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