Андрей Державин: куда пропал популярный певец 90-х

В 1990-е годы Андрей Державин входил в число самых популярных отечественных артистов. Песни в его исполнении («Чужая свадьба», «Катя-Катерина», «Брат» и многие другие) мгновенно становились хитами. Куда же пропал певец? И чем он сейчас занимается?

Сталкер

Некоторые до сих пор уверены в том, что Андрей Державин является сыном известного артиста Михаила Державина . На самом деле они просто однофамильцы. Родители Андрея Владимировича никакого отношения к эстраде не имели. Оба они были геофизиками и надеялись на то, что сын пойдет по их стопам. Однако Державин-младший увлекся музыкой, учился играть на фортепиано и гитаре и даже, еще будучи школьником, начал выступать в составах различных коллективов на танцевальных площадках.

После окончания школы Андрей подал документы на строительный факультет института города Ухты, где в тот момент проживала его семья. Во времена студенчества Державин вместе со своими товарищами основал коллектив под названием «Сталкер». Тогда он впервые заявил о себе как вокалист. Во многом благодаря исполнительскому таланту солиста группы «Сталкер» стал популярен не только в родной Республике Коми, но и во всем Союзе.

Сольная карьера

В 1992 году Державин решил заняться сольной карьерой. Этому в частности поспособствовал оглушительный успех, который обрушился на певца после исполнения песни «Не плачь, Алиса». После того, как «Не плачь, Алиса» стала хитом, популярная прежде группа «Сталкер» распалась. Андрей же принялся за написание новых шлягеров («Чужая свадьба», «Брат», «Журавли» и др.) и оказался в числе самых известных артистов страны. К тому же, Державин работал в издании «Комсомольская правда» и вел телепередачу «Шире круг». Тогда в народе и появилась легенда о том, что певец является сыном Михаила Державина.

В начале 2000-х годов на эстраду пришли новые звезды. Поэтому Андрей Державин принял решение войти в состав группы «Машина времени», где он стал играть на клавишных. Тем не менее, Державин продолжал писать музыку. В данный момент он ушел из «Машины времени» для того, чтобы продолжить работу с воссоединившимся вновь «Сталкером».

Семья

Что касается личной жизни Андрея Державина, то он женился еще в 1980-х годах. Его избранницей стала Елена Шахутдинова, с которой он учился в одном вузе. В 1986 году в семье появился первенец Владислав. Он, как и отец, занимается музыкой, поет и играет на гитаре. В 2005 году Елена родила Андрею дочь Анну.

На сегодняшний день Андрей Владимирович уже является дедушкой 2-ох внуков Алисы и Герасима.

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