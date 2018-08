Ариана Гранде выпустила альбом «Sweetener»

Американская исполнительница Ариана Гранде представила свой новый диск «Sweetener». Слушайте Sweetener — Ariana Grande на Яндекс. Музыке Диск стал четвёртым в студийной копилке певицы. В релиз вошло пятнадцать композиций (в японскую версию — семнадцать), включая три фита — с Ники Минаж, Мисси Эллиот и Фарреллом Уильямсом. Ранее, в поддержку пластинки были выпущены синглы «No Tears Left to Cry» (3-я строчка «Billboard Hot 100», платиновая сертификация в США) и «God Is a Woman», а также промо-трек «The Light Is Coming», записанный с Ники Минаж. https://www.youtube.com/watch?v=ffxKSjUwKdU