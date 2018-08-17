Ещё
По стопам Земфиры: Дельфин обрушился с критикой на Монеточку
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

По стопам Земфиры: Дельфин обрушился с критикой на Монеточку 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
20-летняя Лиза Гырдымова (Монеточка) не дает покоя признанным героям отечественной музыкальной сцены.
Месяц назад работающую в жанре интеллектуальной поп-музыки Монеточку вместе с панк-певицей Гречкой раскритиковала одна из самых больших русских рок-звезд Земфира, а сейчас свою оценку Лизе дал ветеран электронной сцены Андрей Лысиков (Дельфин). По его мнению, над песнями Монеточке еще работать и работать.
— сказал Дельфин в интервью РИА «Новости» во время фестиваля Alfa Future People.
А ты согласна с Дельфином?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Земфира впервые за пять лет ушла писать новый альбом От Мика Джаггера до Ники Минаж: как менялись самые популярные треки, под которые танцевал и танцует весь мир Самые нашумевшие клипы недели: Terry и DanyMuse зажигают в компьютерной игре, а T-Fest не хочет слышать разговоры про любовь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зудина спасается от одиночества с Домогаровым18
Малахов раскрыл жуткую тайну Волочковой14
Как выглядят изнутри достопримечательности мира
Названа главная изюминка нового «Аватара»15
Вышел трейлер американского хоррора «Горные огни»
Видео
03:58
«Последний герой» Цоя стал песочным
Концерты
02:58
Советский детектив вдохновил преступника
Кино
03:59
Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
Концерты
04:16
Лана Дель Рей выпустила новый клип
Концерты
03:24
Пол Маккартни грубит в новой песне
Концерты
02:33
Цыгане на съемках обворовали гостиницу
Кино
02:59
Обаятельный карманник влюбил в себя девушек
Кино
03:28
«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство
Кино
04:31
«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов
Концерты
10:36
Самые ненавистные звезды Голливуда
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение