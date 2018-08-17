По стопам Земфиры: Дельфин обрушился с критикой на Монеточку 

20-летняя Лиза Гырдымова (Монеточка) не дает покоя признанным героям отечественной музыкальной сцены.
Месяц назад работающую в жанре интеллектуальной поп-музыки Монеточку вместе с панк-певицей Гречкой раскритиковала одна из самых больших русских рок-звезд Земфира, а сейчас свою оценку Лизе дал ветеран электронной сцены Андрей Лысиков (Дельфин). По его мнению, над песнями Монеточке еще работать и работать.
— сказал Дельфин в интервью РИА «Новости» во время фестиваля Alfa Future People.
А ты согласна с Дельфином?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram