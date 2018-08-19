На прощание с поэтом Зиновьевым не пришел ни один из исполнителей его хитов

Тихо, неспешно, без надрыва — прощание с Николаем Зиновьевым иным и быть не могло, отметил "ТВ Центр" . Поэт-философ жил скромно, писал о вечном, так что сейчас он для многих как тот паромщик. Влюбленных много, он один. У переправы.

"Это был человек, искренний в своих мыслях, высказываниях. Он никогда не кривил душой. Поэтому каждая строчка его стихов идет от души и от неба", — рассказала вдова поэта Елена Борзова

"Это просто талант. Талант в этой книге, талант в его песнях, которые поет народ. И многие не знают, что это написал Зиновьев. Думают, что народные песни. Это самая большая похвала для поэта", — отметила вице-президент Гильдии актеров кино Наталия Дрожжина

О Зиновьеве, в отличие от его звездных коллег, редко писали, и уж тем более обсуждали какие бы то ни было подробности личной жизни. Сын режиссера и пианистки, закончив ПТУ, заочно поступил на филфак. Его стихи нравились абсолютно всем. И лирические, и патриотические. Чуть ли не единственные кадры выступления Николая Зиновьева — съемка дня рождения полувековой давности.

Он написал несколько поэтических сборников, пьесу, даже роман в стихах. Но прославили его песни — более двух сотен, для самых ярких исполнителей, на музыку самых лучших композиторов. Когда вышел в прокат фильм «Родня», Зиновьев написал стихи на главную музыкальную тему картины. Да такие глубокие, что привели в восторг и композитора Эдуарда Артемьева , и исполнителя Валерия Леонтьева

"Нет такого концерта, чтоб из зала кто-то не крикнул — «Дельтаплан» давай. Песня действительно хороша. Стала и моей визитной карточкой, и маркой хорошей песни", — отметил Валерий Леонтьев.

Потом были «Казанова», «Светофор зеленый», «Красная стрела». Но самая известная родилась в 83-м. «Паромщик» оказался настолько популярен, что Пугачева с Леонтьевым до сих пор спорят, чей именно это хит. В выигрыше зритель. Эти стихи проникают в душу в любом исполнении.

Уход Зиновьева наверняка тяжело переживают Пугачева, Леонтьев, Ротару, а еще Малинин, Киркоров, Долина. Поэт писал много и для многих. Правда никто из известных исполнителей на прощание не пришел. Ограничились венками. Видимо, были очень заняты.

"Я не буду судить — это их проблемы. Но он же им дарил, душу дарил! Открывал им душу! Я не знаю, почему так происходит. И, в принципе, он довольно драматично закончил. Как великие поэты. Они практически все трагически уходят", — сказал народный артист РСФСР Александр Михайлов

С начала двухтысячных Николай Зиновьев тяжело болел. Увы, болезнь Паркинсона неизлечима. Последние пять лет поэт не мог самостоятельно двигаться. Но его ум был по-прежнему ясен, а взгляд проницателен. Он знал, что его песни по-прежнему поют. И обязательно будут петь. Таким его и запомнят те, для кого он писал и жил.