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Скончался автор песни «Паромщик» Николай Зиновьев
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Скончался автор песни «Паромщик» Николай Зиновьев 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
Поэт-песенник Николай Зиновьев ушел из жизни 17 августа на 74-м году жизни. Об этом сообщили в Центральном доме литераторов (ЦДЛ). Прощание состоится 19 августа, начало в 12:00, в малом зале ЦДЛ. В тот же день поэт будет похоронен на Химкинском кладбище, сообщает телеканал «360».
Долгое время Зиновьев боролся с прогрессирующей болезнью Паркинсона. В течение последних пяти лет он практически не мог ходить.
Из-под пера Зиновьева вышли тексты песен многих звезд советской и российской эстрады. Он сотрудничал с Иосифом Кобзоном, Людмилой Гурченко, Аллой Пугачевой, Михаилом Боярским, Ларисой Долиной, Софией Ротару, Валерием Леонтьевым, Александром Малининым, Филиппом Киркоровым и другими.
Наиболее известны слушателям его песни «Полет на дельтаплане», с которой дебютировал Валерий Леонтьев; «А музыка звучит» в исполнении Софии Ротару; «Паромщик» Аллы Пугачевой.
Зиновьев — автор более 200 произведений, лауреат фестивалей «Песня года», литературной премии имени Тютчева, а также кавалер орденов Почета и Дружбы народов.
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