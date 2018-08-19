Скончался автор песни «Паромщик» Николай Зиновьев

Поэт-песенник Николай Зиновьев ушел из жизни 17 августа на 74-м году жизни. Об этом сообщили в Центральном доме литераторов (ЦДЛ). Прощание состоится 19 августа, начало в 12:00, в малом зале ЦДЛ. В тот же день поэт будет похоронен на Химкинском кладбище, сообщает телеканал «360».

Долгое время Зиновьев боролся с прогрессирующей болезнью Паркинсона. В течение последних пяти лет он практически не мог ходить.

Наиболее известны слушателям его песни «Полет на дельтаплане», с которой дебютировал Валерий Леонтьев; «А музыка звучит» в исполнении Софии Ротару; «Паромщик» Аллы Пугачевой.

Зиновьев — автор более 200 произведений, лауреат фестивалей «Песня года», литературной премии имени Тютчева, а также кавалер орденов Почета и Дружбы народов.