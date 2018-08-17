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Шнуров написал песню к фильму «Гоголь»
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Шнуров написал песню к фильму «Гоголь» 

News.ru 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Непредсказуемый лидер группировки «Ленинград» посмотрел фильм «Гоголь» и решил написать к нему саундтрек. Сергей Шнуров был тогда на гастролях, однако на запись песни время нашёл.
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