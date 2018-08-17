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Израильские музыку и кинематограф обсудят в рамках очередных уроков иврита вблизи Бутырского района
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Израильские музыку и кинематограф обсудят в рамках очередных уроков иврита вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Очередные уроки иврита пройдут в Еврейском музее, расположенном вблизи Бутырского района. Всех желающих ждут 20 августа.
— В рамках занятия участники поговорят об израильских музыке и кинематографе. Посетители посмотрят отрывки из современных израильских фильмов, подискутируют об их важности и нужности. Кроме того, гости послушают израильские песни, поговорят о поп-певцах и о музыкальной культуре Израиля в целом, — сообщили в пресс-службе музея.
Начало в 19.00. Напомним, Еврейский музей находится по адресу: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте музея. (ак)
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