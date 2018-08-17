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Музыкальный спектакль-иллюзия «Дом с привидениями»
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Музыкальный спектакль-иллюзия «Дом с привидениями» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
С 10 по 14 октября в Москве на сцене ГЦКЗ «Россия» состоится премьера музыкального спектакля-иллюзии «Дом с привидениями». Эта история о мальчике, который всех спас, волшебной книге и загадочном доме, который живет своей жизнью и завораживает всех волшебными проекциями.
Режиссер-постановщик Алексей Голубев воссоздает атмосферу «дома с призраками» — аттракциона из французского «Диснейленда». Его задача — показать новый жанр какого ни у кого до сих пор не было. На сцене актеры работают с музыкантами, фокусниками, балетом и «настоящими» призраками. Последних, при желании, можно потрогать.
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