Музыкальный спектакль-иллюзия «Дом с привидениями» 

С 10 по 14 октября в Москве на сцене ГЦКЗ «Россия» состоится премьера музыкального спектакля-иллюзии «Дом с привидениями». Эта история о мальчике, который всех спас, волшебной книге и загадочном доме, который живет своей жизнью и завораживает всех волшебными проекциями.
Режиссер-постановщик Алексей Голубев воссоздает атмосферу «дома с призраками» — аттракциона из французского «Диснейленда». Его задача — показать новый жанр какого ни у кого до сих пор не было. На сцене актеры работают с музыкантами, фокусниками, балетом и «настоящими» призраками. Последних, при желании, можно потрогать.