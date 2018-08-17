Музыкальный спектакль-иллюзия «Дом с привидениями»

С 10 по 14 октября в Москве на сцене ГЦКЗ «Россия» состоится премьера музыкального спектакля-иллюзии «Дом с привидениями». Эта история о мальчике, который всех спас, волшебной книге и загадочном доме, который живет своей жизнью и завораживает всех волшебными проекциями.