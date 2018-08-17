Самые популярные песни в России во время дефолта 1998 года 

Летом 1998 года за право называться самой популярной песней боролись две группы — «Руки вверх!» и «Иванушки International». «Руки» записали невероятно популярный хит «Крошка моя», который можно было слышать буквально из каждого окна. Песня звучала на радио, включалась в различные аудиосборники и занимала ведущие строчки хит-парадов.
Главным конкурентом Ромы Жукова была не менее популярная группа «Иванушки International» — один из фаворитов летних дискотек на черноморском побережье. Удивительно, но одну их своих самых знаменитых песен коллектив выпустил в не самый простой период своей творческой жизни. В марте 1008 года группу покинул Игорь Сорин, что казалось началом ее конца. Однако ему быстро нашли замену в лице Олега Яковлева и записала «Тополиный пух». Что именно было популярнее, сказать сложно, но именно «Тополиный пух» и «Крошка моя» были безоговорочными лидерами хит-парадов во время дефолта.
Илья Лагутенко с «Мумий Троллем» буквально взорвал российскую рок-сцену в 1997 году, выпустив в апреле дебютный альбом «Морская», а в ноябре — «Икру». Если на протяжении всего 1997-г и начала 1998-го молодежь слушала «Утекай», «Кот кота» и «Владивосток 2000», то летом выстрелил хит с «Икры» под названием «Дельфины». Строчка: «Тонешь, тонешь — не потонешь» стала символом лета дефолта.
Филипп Киркоров в те годы был на пике славы, перепевал Таркана и Дану International и был мужем Аллы Пугачевой. Осень 1997 года певец исполнил песню «Единственная» на одном из телевизионных концертах. Она мгновенно стала хитом номер одни и не покидала чарты еще долго. Весь 1998-й прошел для Киркоров под знаком «Единственной».
«Титаник» Джеймса Кэмерона помнят все. Юный Лео ди Каприо красовался на футболках, рюкзаках, тетрадях, пеналах и других аксессуарах примерно всех школьниц мира, включая и Россию. Песня «My Heart Will Go On» в исполнении Селин Дион вышла на Западе в качестве сингла в декабре 1997 года. Без интернета и стриминговых сервисов до России она добралась чуть позднее, но обосновалась в числе самых популярных очень надолго. Ни одна дискотека не обходилась летом без главного «медляка» года.
Группа «Блестящие» в своем втором и, пожалуй, «золотом» составе сняла в конце 1997 года клип на песню «Облака». Пожалуй, именно после нее фанаты окончательно полюбили Жанну Фриске. Что касается слов, то это самый что ни на есть летний хит. Многие до сих пор — спустя 20 лет — считают эту композицию самой удачной у коллектива, претерпевшего полтора десятка лет существования много смен состава.
Что можно смело назвать положительным в конце 90-х годов — это отечественную музыкальную сцену. Новые интересные музыканты появлялись как из рога изобилия. В 1997 году начала свою карьеру Земфира, но ее час настанет в начале 1999-го. А в 1998-м люди очень любили протеже лидера «Мегаполиса» Олега Нестерова «Машу и медведей» с песней «Любочка». Для создания суперхита были соблюдены все условия того времени — снятый за границей клип, вызывающие видеоряд и слова, и, конечно же, именитый продюсер.
Очень важная песня и знаковая история второй половины 1998 года. Ненадолго выпавшая из поля зрения после ошеломляющего успеха «Опиума» группа «Агата Кристи» собиралась в сентябре 1998-го выпустить новую пластинку «Чудеса», однако именно из-за дефолта и, как следствие, нехватки средств им пришлось задержать запись и выпустить его только в декабре. Однако уже в сентябре на радио появился первый сингл с альбома «Ковер-вертолет». «Агата Кристи» во многом удивила слушателей более «электронным» звучанием, но «Ковер-вертолет» стал одним изх самых громких хитов в самый разгар кризиса.