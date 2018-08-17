Самые популярные песни в России во время дефолта 1998 года

Летом 1998 года за право называться самой популярной песней боролись две группы — «Руки вверх!» и «Иванушки International». «Руки» записали невероятно популярный хит «Крошка моя», который можно было слышать буквально из каждого окна. Песня звучала на радио, включалась в различные аудиосборники и занимала ведущие строчки хит-парадов.

Главным конкурентом Ромы Жукова была не менее популярная группа «Иванушки International» — один из фаворитов летних дискотек на черноморском побережье. Удивительно, но одну их своих самых знаменитых песен коллектив выпустил в не самый простой период своей творческой жизни. В марте 1008 года группу покинул Игорь Сорин , что казалось началом ее конца. Однако ему быстро нашли замену в лице Олега Яковлева и записала «Тополиный пух». Что именно было популярнее, сказать сложно, но именно «Тополиный пух» и «Крошка моя» были безоговорочными лидерами хит-парадов во время дефолта.

Илья Лагутенко с «Мумий Троллем» буквально взорвал российскую рок-сцену в 1997 году, выпустив в апреле дебютный альбом «Морская», а в ноябре — «Икру». Если на протяжении всего 1997-г и начала 1998-го молодежь слушала «Утекай», «Кот кота» и «Владивосток 2000», то летом выстрелил хит с «Икры» под названием «Дельфины». Строчка: «Тонешь, тонешь — не потонешь» стала символом лета дефолта.

Филипп Киркоров в те годы был на пике славы, перепевал Таркана и Дану International и был мужем Аллы Пугачевой . Осень 1997 года певец исполнил песню «Единственная» на одном из телевизионных концертах. Она мгновенно стала хитом номер одни и не покидала чарты еще долго. Весь 1998-й прошел для Киркоров под знаком «Единственной».

«Титаник» Джеймса Кэмерона помнят все. Юный Лео ди Каприо красовался на футболках, рюкзаках, тетрадях, пеналах и других аксессуарах примерно всех школьниц мира, включая и Россию. Песня «My Heart Will Go On» в исполнении Селин Дион вышла на Западе в качестве сингла в декабре 1997 года. Без интернета и стриминговых сервисов до России она добралась чуть позднее, но обосновалась в числе самых популярных очень надолго. Ни одна дискотека не обходилась летом без главного «медляка» года.

Группа «Блестящие» в своем втором и, пожалуй, «золотом» составе сняла в конце 1997 года клип на песню «Облака». Пожалуй, именно после нее фанаты окончательно полюбили Жанну Фриске . Что касается слов, то это самый что ни на есть летний хит. Многие до сих пор — спустя 20 лет — считают эту композицию самой удачной у коллектива, претерпевшего полтора десятка лет существования много смен состава.

Что можно смело назвать положительным в конце 90-х годов — это отечественную музыкальную сцену. Новые интересные музыканты появлялись как из рога изобилия. В 1997 году начала свою карьеру Земфира, но ее час настанет в начале 1999-го. А в 1998-м люди очень любили протеже лидера «Мегаполиса» Олега Нестерова «Машу и медведей» с песней «Любочка». Для создания суперхита были соблюдены все условия того времени — снятый за границей клип, вызывающие видеоряд и слова, и, конечно же, именитый продюсер.

Очень важная песня и знаковая история второй половины 1998 года. Ненадолго выпавшая из поля зрения после ошеломляющего успеха «Опиума» группа «Агата Кристи» собиралась в сентябре 1998-го выпустить новую пластинку «Чудеса», однако именно из-за дефолта и, как следствие, нехватки средств им пришлось задержать запись и выпустить его только в декабре. Однако уже в сентябре на радио появился первый сингл с альбома «Ковер-вертолет». «Агата Кристи» во многом удивила слушателей более «электронным» звучанием, но «Ковер-вертолет» стал одним изх самых громких хитов в самый разгар кризиса.