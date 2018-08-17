В. Жириновский: Песня Ф. Киркорова «Цвет настроения синий» разлагающе действует на молодежь 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что песня «Цвет настроения синий» певца Филиппа Киркорова разлагающе действует на молодежь. Об этом он сообщил в ходе проводимого партией круглого стола «Москва глазами молодых москвичей».
«Чтобы как-то еще разлагающе действовать на молодежь, появилась песня Ф. Киркорова про мартини «Цвет настроения синий».
Ребенок думает: «А что такое мартини? А вот бутылка. Давай попробуем?» Ведь дети хотят все попробовать», — заявил В. Жириновский.
При этом он отметил, что это не единичный случай появления композиций с такой тематикой в эфире радиостанций.
«Несколько песен было, я направлял на радиостанции письма с просьбой снять их с эфира. Зачем обязательно петь про алкоголь с табаком и наркотиками?», — заключил В. Жириновский.