В. Жириновский: Песня Ф. Киркорова «Цвет настроения синий» разлагающе действует на молодежь

«Чтобы как-то еще разлагающе действовать на молодежь, появилась песня Ф. Киркорова про мартини «Цвет настроения синий».

Ребенок думает: «А что такое мартини? А вот бутылка. Давай попробуем?» Ведь дети хотят все попробовать», — заявил В. Жириновский.

При этом он отметил, что это не единичный случай появления композиций с такой тематикой в эфире радиостанций.

«Несколько песен было, я направлял на радиостанции письма с просьбой снять их с эфира. Зачем обязательно петь про алкоголь с табаком и наркотиками?», — заключил В. Жириновский.