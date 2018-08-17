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В. Жириновский: Песня Ф. Киркорова «Цвет настроения синий» разлагающе действует на молодежь
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В. Жириновский: Песня Ф. Киркорова «Цвет настроения синий» разлагающе действует на молодежь 

Агентство «Москва» 1 час назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что песня «Цвет настроения синий» певца Филиппа Киркорова разлагающе действует на молодежь. Об этом он сообщил в ходе проводимого партией круглого стола «Москва глазами молодых москвичей».
«Чтобы как-то еще разлагающе действовать на молодежь, появилась песня Ф. Киркорова про мартини «Цвет настроения синий».
Ребенок думает: «А что такое мартини? А вот бутылка. Давай попробуем?» Ведь дети хотят все попробовать», — заявил В. Жириновский.
При этом он отметил, что это не единичный случай появления композиций с такой тематикой в эфире радиостанций.
«Несколько песен было, я направлял на радиостанции письма с просьбой снять их с эфира. Зачем обязательно петь про алкоголь с табаком и наркотиками?», — заключил В. Жириновский.
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