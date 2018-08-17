Умер автор знаменитой песни Пугачевой 

В пятницу в возрасте 73 лет скончался поэт Николай Зиновьев, который писал песни для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной и других представителей российской эстрады.
С ним сотрудничали композиторы Раймонд Паулс, Игорь Николаев, Лора Квинт, Эдуард Артемьев. Зиновьев являлся неоднократным лауреатом фестиваля «Песня года» и различных литературных премий. Среди его работ, в частности, знаменитая песня «Паромщик», которую исполняла Пугачева.
О смерти поэта-песенника сообщили в Центральном доме литераторов. Прощание с Зиновьевым состоится в ЦДЛ 19 августа, поэта похоронят на Химкинском кладбище, сообщает ТАСС.