Ещё
Джазовый фестиваль в Ростове соберет исполнителей из семи стран мира
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Mamma Mia! 2
Комедия, Мюзикл
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

Джазовый фестиваль в Ростове соберет исполнителей из семи стран мира 

Деловое сообщество 1 час назад
Международный джазовый фестиваль «Ростовский джаз приглашает» пройдет в Ростове в пятнадцатый раз. На три дня донская столица станет джазовой. В Ростов съедутся исполнители из Армении, Германии, США, Франции, Чехии и Словакии. Первые имена международного джаза будут играть в Донском государственном университете с 14 по 16 сентября.
Планируется, что на фестивале выступят такие артисты, как израильский саксофонист Эрез Барной, на сегодняшний день он является одним из самых востребованных саксофонистов в Израиле. Он выступал на одной сцене с такими известными музыкантами как Шай Залман, Авишай Коэн, Амос Хоффман, Дани Готфрид, Араль Каминский, Амикам Кимельман и многие другие.
Приедет и вокалистка Наама Гебер, восходящая звезда нового джаза Шола Адиза-Фаррар, вокалистка Дениз Кинг, которая работала с ведущими американскими и европейскими звездами джаза, и многие другие.
Музыкальный фестиваль международного уровня — визитная карточка культурной жизни Ростова. Ежегодно одни из самых лучших представителей джаза приезжают сюда, чтобы представить музыкальные новинки. За все время существования фестиваль принял на своей сцене несколько сотен солистов и ансамблей из разных городов России и стран мира.
Деловое сообщество: последние новости
Глава региона примет участие в шествии «Бессмертного полка», почтив память деда-фронтовика На благоустройство сквера «Северный» выделят 40,6 млн руб В Таганроге временно ограничат движение из-за съемок кино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зудина спасается от одиночества с Домогаровым20
Малахов раскрыл жуткую тайну Волочковой14
Как выглядят изнутри достопримечательности мира
Названа главная изюминка нового «Аватара»15
Виктор Цой: тайный смысл текстов музыканта78
Видео
02:49
На съемках у Рязанова расколошматили новые авто
Кино
02:57
«ЗнаТоКи» должны были уничтожить Театр на Таганке
Театры
03:58
«Последний герой» Цоя стал песочным
Концерты
02:58
Советский детектив вдохновил преступника
Кино
03:59
Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
Концерты
04:16
Лана Дель Рей выпустила новый клип
Концерты
03:24
Пол Маккартни грубит в новой песне
Концерты
02:33
Цыгане на съемках обворовали гостиницу
Кино
02:59
Обаятельный карманник влюбил в себя девушек
Кино
03:28
«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение