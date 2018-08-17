Джазовый фестиваль в Ростове соберет исполнителей из семи стран мира

Международный джазовый фестиваль «Ростовский джаз приглашает» пройдет в Ростове в пятнадцатый раз. На три дня донская столица станет джазовой. В Ростов съедутся исполнители из Армении, Германии, США, Франции, Чехии и Словакии. Первые имена международного джаза будут играть в Донском государственном университете с 14 по 16 сентября.

Планируется, что на фестивале выступят такие артисты, как израильский саксофонист Эрез Барной, на сегодняшний день он является одним из самых востребованных саксофонистов в Израиле. Он выступал на одной сцене с такими известными музыкантами как Шай Залман, Авишай Коэн , Амос Хоффман, Дани Готфрид, Араль Каминский, Амикам Кимельман и многие другие.

Приедет и вокалистка Наама Гебер, восходящая звезда нового джаза Шола Адиза-Фаррар, вокалистка Дениз Кинг, которая работала с ведущими американскими и европейскими звездами джаза, и многие другие.

Музыкальный фестиваль международного уровня — визитная карточка культурной жизни Ростова. Ежегодно одни из самых лучших представителей джаза приезжают сюда, чтобы представить музыкальные новинки. За все время существования фестиваль принял на своей сцене несколько сотен солистов и ансамблей из разных городов России и стран мира.