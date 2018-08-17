Ещё
Мадонна выложила свое выступление на Met Gala 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Mamma Mia! 2
Комедия, Мюзикл
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

Мадонна выложила свое выступление на Met Gala 2018 

Рамблер 2 часа назад
Поп-дива выложила на YouTube видео своего выступления на Met Gala 2018.
В целом выступление Мадонны выглядит более чем эффектно. Певица исполнила три песни. Начала она с "Like A Prayer", продолжила песней "Beautiful Game" и закончила кавером на композицию "Hallelujah".
16 августа Мадонна отпраздновала юбилей, ей исполнилось 60 лет. Именно к этой дате певица приурочила публикацию видео со своим выступлением.
Met Gala 2018 — это ежегодное благотворительное мероприятие. Бал Института костюма по традиции проводится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Каждый год Met Gala посвящен новой теме, а звезды, принимающие в нем участие, стараются ей соответствовать.
В этом году главной темой стала католическая церковь, а называлось мероприятие «Божественные тела: мода и католическое воображение». Этой темой продиктован выбор песен, декораций и наряда Мадонны для выступления.
Помимо Мадонны на Met Gala 2018 были приглашены Рианна, Сара Джессика Паркер, Эмилия Кларк, Кэти Перри и Ким Кардашьян. И, конечно, все они продемонстрировали потрясающие воображение наряды от ведущих мировых дизайнеров.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зудина спасается от одиночества с Домогаровым
Малахов раскрыл жуткую тайну Волочковой14
Как выглядят изнутри достопримечательности мира
Виктор Цой: тайный смысл текстов музыканта79
Названа главная изюминка нового «Аватара»15
Видео
13:07
Мадонна выложила свое выступление на Met Gala 2018
Концерты
02:49
На съемках у Рязанова расколошматили новые авто
Кино
02:57
«ЗнаТоКи» должны были уничтожить Театр на Таганке
Театры
03:58
«Последний герой» Цоя стал песочным
Концерты
02:58
Советский детектив вдохновил преступника
Кино
03:59
Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
Концерты
04:16
Лана Дель Рей выпустила новый клип
Концерты
03:24
Пол Маккартни грубит в новой песне
Концерты
02:33
Цыгане на съемках обворовали гостиницу
Кино
02:59
Обаятельный карманник влюбил в себя девушек
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение