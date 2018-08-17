Мадонна выложила свое выступление на Met Gala 2018 

Поп-дива выложила на YouTube видео своего выступления на Met Gala 2018.
В целом выступление Мадонны выглядит более чем эффектно. Певица исполнила три песни. Начала она с "Like A Prayer", продолжила песней "Beautiful Game" и закончила кавером на композицию "Hallelujah".
16 августа Мадонна отпраздновала юбилей, ей исполнилось 60 лет. Именно к этой дате певица приурочила публикацию видео со своим выступлением.
Met Gala 2018 — это ежегодное благотворительное мероприятие. Бал Института костюма по традиции проводится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Каждый год Met Gala посвящен новой теме, а звезды, принимающие в нем участие, стараются ей соответствовать.
В этом году главной темой стала католическая церковь, а называлось мероприятие «Божественные тела: мода и католическое воображение». Этой темой продиктован выбор песен, декораций и наряда Мадонны для выступления.
Помимо Мадонны на Met Gala 2018 были приглашены Рианна, Сара Джессика Паркер, Эмилия Кларк, Кэти Перри и Ким Кардашьян. И, конечно, все они продемонстрировали потрясающие воображение наряды от ведущих мировых дизайнеров.