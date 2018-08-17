Мадонна выложила свое выступление на Met Gala 2018

Поп-дива выложила на YouTube видео своего выступления на Met Gala 2018.

В целом выступление Мадонны выглядит более чем эффектно. Певица исполнила три песни. Начала она с "Like A Prayer", продолжила песней "Beautiful Game" и закончила кавером на композицию "Hallelujah".

16 августа Мадонна отпраздновала юбилей, ей исполнилось 60 лет. Именно к этой дате певица приурочила публикацию видео со своим выступлением.

Met Gala 2018 — это ежегодное благотворительное мероприятие. Бал Института костюма по традиции проводится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Каждый год Met Gala посвящен новой теме, а звезды, принимающие в нем участие, стараются ей соответствовать.