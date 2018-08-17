Тимур Родригез: «Когда я выступал в Comedy Club, хотел быть Джастином Тимберлейком»

Спойлер: если вы давно мечтали увидеть Тимура Родригеза в новом шоу, на вашей улице праздник — он принял участие в проекте «Comedy смотрит Comedy». Увидеть реакцию Тимура на свои первые выступления можно будет на ТНТ4 25 и 26 августа в 19:00, а прочитать — прямо сейчас.

Расскажите о своих эмоциях от просмотра первых выпусков Comedy Club?

Я искренне рад видеть всех своих друзей! Сейчас должен пустить слезу и сказать «бывших» (смеется). Самое смешное, что меня действительно часто спрашивают, в каких отношениях я с резидентами, был ли между нами какой-то скандал. Но дело в том, что я изначально переезжал в Москву не ради Comedy. Я всегда хотел прийти в музыку, просто выбрал такой извилистый путь через юмор. Но это был чудесный период, я испытал столько фантастических, позитивных эмоций, негатива вообще не помню. Проблемы были связаны максимум с какими-то выездами, потому что мы не сразу начали жить в пятизвездочных гостиницах. Помню, нас заселили однажды в номер с такими кроватями, что даже я на них не уместился. Леха Лихницкий (Сестры Зайцевы) ругался с организаторами, чтобы нас переселили в другую гостиницу. А самые крутые воспоминания связаны с концертами в Хабаровске — это были одни из лучших выступлений за всю историю наших гастролей.

Вы оцениваете крутость по публике?

Да, наверное, сужу по уровню приема, по уровню децибелов в зале. Я навсегда запомнил, что ощущения после того концерта в Хабаровске были как после стадиона Уэмбли, наверное. Мы даже не представляли, что может быть еще более теплый, еще более громкий, еще более радушный прием. Там было ощущение, что сейчас балконы начнут падать! После мы все поехали в ресторан и нам там выдали абсолютно все развлечения, которые можно было собрать в одном месте. Не успели еще сесть за стол, уже вокруг нас стриптизерши танцевали. И случилась прям колоссальная история. Подходит к нам администратор и зовет сфотографироваться с хозяином заведения. Завалились всей толпой в кабинет к человеку по имени Хачатур Салакович. Это был такой седовласый мужчина, лет, наверное, шестидесяти. Мы выстроились вокруг него, сфотографировались и начали по одному выходить из этой комнаты, которая была украшена всем, что можно было купить в Versace. Я выходил последним и краем уха услышал вопрос Хачатура Салаковича своей помощнице: «Что это была за группа?». И таких историй было очень много.

Но музыкант в вас всегда побеждал юмориста?

Нам с моим напарником Максом Перловым , например, всегда было важно, какой звук в зале. Мы его однажды так долго настраивали, что вышли остальные ребята и начали нас подкалывать: «Что вы здесь делаете уже целый час?» Когда звук — полный разрыв, мы иногда номера увеличивали. Допустим, номер шел 1,5 минуты, а мы еще пару минут кайфовали — Макс играл какие-то крутые аккорды, я делал битбокс и в конце читал рэп. Реакция на это всегда была просто ураган!

А где сейчас Макс Перлов? Вы с ним общаетесь?

Мы недавно виделись на мероприятии. С ним все хорошо, он работает в Mail.ru Group , считается там очень ценным кадром. Макс — умнейший человек, занимается огромным количеством вещей, связанных с IT и музыкальными приложениями. Я так понимаю, об одном его приложении мы все скоро узнаем. В музыке тоже он достиг крутых результатов. Для меня достаточно того факта, что на официальном альбоме ремиксов певицы Suzanne Vega один из треков сделал Перлов.

Вспомните момент, когда вы поняли, что все движется к успеху?

Помню, как в гримерке я понял, что могу купить себе машину. Сказал ребятам, что хочу BMW Z4, а заработал только на «Жигули». Они мне говорят: «Нет, ты можешь купить Z4». И я такой: «Серьезно?». Посмотрел и правда — я откладывал, копил деньги непонятно на что.

А был такой номер, о котором вам вообще не хочется рассказывать?

Был, и не один! Стоило, наверное, иногда участвовать не в девяти программах, а в пяти-четырех, но зато супер качественно. Кстати, до появления песни про Уму Турман я вообще в Comedy не пел смешные песни. Я открывал и закрывал шоу каверами на иностранных артистов.

Мне кажется, этого никто не знает!

Мы сперва делали подобие шоу в Лас-Вегасе — сначала артист в костюме открывал песней, потом выходили комики и «жарили», а в конце опять пел артист. Этим артистом был я в белом костюме Элвиса. Простому зрителю было очень сложно понять мои чувства, когда я ушел из Comedy. Мне все говорили: «И что, будешь просто петь?» Никто же не знал, что даже в Comedy я сначала просто пел.

Как тогда в ваших выступлениях появился юмор?

В определенный момент решили, что шоу должно сконцентрироваться на юморе. Мой талант предложили использовать в Comedy-караоке, но, если напишу себе смешной материал, он «встанет» в программу. Я написал переделку песни группы Uma2rman «Ума Турман», исполнил на вечеринке в Атриуме (там вечеринки Comedy Club проводились до телеэфиров), а потом несколько недель подряд пел на каждом своем выступлении. Она разорвала всех, причем написал я её в ванной. И эта песня открыла череду моих смешных номеров.

Чем отличается Тимур Родригез в 2018 от Тимура Родригеза в 2005?

В 2005 я бы удивился, что сейчас, в 2018, занимаюсь хип-хопом. Никогда не думал, что этот жанр вызовет такую мощную волну интереса, как в последние пару лет. На тот момент я хотел быть, Джастином Тимберлейком или Майклом Джексоном Робби Уильямсом , но никак ни человеком, который, как из пулемета, строчит рифмы. Но мне очень нравится то, что происходит, как на это реагирует публика, и самое классное — все мои коллеги и друзья мне говорят, что «наконец-то ты стал делать то, что у тебя получается круче всего».

Cейчас юмор в какой-то мере присутствует в вашей жизни?

Он помогает делать мои песни менее серьезными. Например, в одном из последних треков очень много мачизма, он начинается строчкой «Если бы секс был Олимпийской дисциплиной, мы бы точно получили золотые медали». Из-за того, что я постарался найти какие-то правильные метафоры, всем понятно, что это я прикалываюсь, а не хвастаюсь всерьез. Я все-таки не хочу строить из себя нового рэп-мессию. Например, был трек «Найди свое место», где я четко выразил свою позицию, но у него было меньше комментариев и меньше просмотров. Прекрасно понимаю, что серьезные песни проигрывают развлекательным, если говорить конкретно о моем творчестве.

Какая шутка вас сильно насмешила в последнее время?

Это были какие-то адски смешные стишки-пирожки. Сейчас даже найду в телефоне… Вот, слушайте: «Морковкой какает зайчишка, орешком какает енот, а заблудившейся Оксаной у речки какает медведь». Люблю черный юмор!

На шоу «Comedy смотрит Comedy» вы пересмотрели свои выступление в Comedy Club, а сольные концерты иногда пересматриваете?

Я их очень хорошо помню. Стараюсь смотреть только тогда, когда есть острая необходимость или надо поработать над ошибками. Сразу понимаю, что мне никогда лучше не делать, а что стоит повторить. Мне очень запомнился концерт в театре Ермоловой. Я до сих пор единственный музыкальный артист, у которого был концерт в этом зале. Сам не знаю, чем заслужил! Олег Евгеньевич Меньшиков для меня вообще бог, и представьте, что со мной было, когда он сказал: «Родригез хороший парень, пусть выступает». Предоставил свою гримерку даже. Теперь, конечно, с моим новым материалом туда уже не пустят (смеется).

Что бы вы пожелали Comedy Club?